معهد الشارقة للتراث بكلباء يسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في صون التراث

الشارقة في 18 أغسطس/وام/ نظّم معهد الشارقة للتراث – فرع كلباء، بالتعاون مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، لقاءً معرفياً بعنوان «الذكاء الاصطناعي وتعزيز الهوية الوطنية وعرض تطبيق المورث»، قدمته جميلة محمد عبدالله، رئيسة تطبيق «الموروث» في الهيئة.

سلّط اللقاء الضوء على دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في صون التراث الإماراتي وتوثيقه وإحيائه، والاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة في تقديم الموروث بأساليب مبتكرة تعزز الهوية الوطنية، وترسخ ارتباط الأجيال بإرثهم الثقافي.

وتضمن اللقاء عرضاً تعريفياً بتطبيق «المورث»، تناول أهدافه ودوره في توثيق الموروث الإماراتي وإتاحته بصورة رقمية حديثة، بما يسهم في المحافظة على أصالته وخصوصيته الثقافية وتعزيز حضوره لدى مختلف فئات المجتمع.

وأكد اللقاء أهمية التكامل بين التراث والتكنولوجيا، وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب عصرية للتعريف بالموروث الإماراتي، بما يعزز استدامته ونقله إلى الأجيال القادمة.