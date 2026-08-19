زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شمال غرب الصين

بكين في 19 أغسطس/وام/ ضرب زلزال قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر ولاية هايشي في مقاطعة تشينغهاي في شمال غربي الصين صباح اليوم.

و نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا " عن المركز الصيني لشبكات الزلازل توضيحه أنه تم رصد مركز الزلزال عند خط عرض 37.81 درجة شمالاً وخط طول 95.63 درجة شرقاً، وعلى عمق 10 كيلومترات.

و من جانبها ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الهزة الأرضية كان على بعد 269 كيلومتراً جنوب-جنوب شرق مدينة دونهوانج.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

-خلا-