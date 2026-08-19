ارتفاع أسعار الذهب و تباين المعادن النفيسة الأخرى

عواصم في 19 أغسطس/وام/ ارتفعت أسعار ⁠الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة، فيما يترقب المتعاملون صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4342.33 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد انخفاضه بنحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء. وفي المقابل، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6 بالمئة إلى 4396.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 62.99 ​دولار للأوقية ، وارتفع البلاتين 0.3

بالمئة إلى 1717.03 ⁠دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1286.73 دولار.

-خلا-