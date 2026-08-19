الصين تطلق الصاروخ "تشوتشيويه-3" القابل لإعادة الاستخدام

بكين في 19 أغسطس /وام/ أطلقت الصين، صباح اليوم، الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام "تشوتشيويه-3"، ونجحت للمرة الأولى في استعادة المرحلة الأولى من صاروخ على اليابسة.

و ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه تم إطلاق الصاروخ "تشوتشيويه-3 واي2" من منطقة "دونغفنغ" التجريبية للابتكار الفضائي التجاري في شمال غربي الصين.

وتمت عملية استعادة المرحلة الأولى للصاروخ على اليابسة، كما كان مخططًا لها، فيما حققت مهمة الإطلاق نجاحاً كاملاً.

وجاءت هذه المهمة عقب النجاح في استعادة المرحلة الأولى للصاروخ "لونغ مارش-10بي" في البحر، في 10 يوليو الماضي.

-خلا-