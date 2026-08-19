هونج كونج في 19 أغسطس /وام/ ⁠تراجع الدولار قرب أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في الآونة الأخيرة.

وارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1577 دولار ليبقى قريبا من أعلى مستوى له في شهرين الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3533 دولار، محافظا على قربه من أعلى ‌مستوى في ⁠ثلاثة أشهر، قبيل صدور بيانات التضخم البريطانية في وقت ‌لاحق اليوم .

أما الين الياباني فاستقر عند 159.56 ⁠مقابل الدولار، بعد أن تخلى عن ​جانب كبير من ⁠مكاسبه الناتجة عن تدخل السلطات، لكنه لا

يزال بعيدا عن ⁠أدنى مستوى له منذ عدة عقود، والذي بلغ نحو 164 ينا للدولار.

-خلا-