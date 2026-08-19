دبي تستضيف بطولة "اليوبيل الذهبي" للشطرنج الخاطف

أبوظبي في 19 أغسطس/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات للشطرنج، إقامة بطولة "اليوبيل الذهبي" للشطرنج الخاطف، في نادي دبي للشطرنج والثقافة يومي 25 و26 أغسطس الجاري، احتفاءً بمسيرة اللعبة وإنجازاتها في الدولة.

وأكد الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، أن الاحتفال باليوبيل الذهبي يعكس النمو المتواصل للعبة، نتيجة لجهود مجالس إدارات الاتحاد المتعاقبة، وما تحقق من إنجازات أسهمت في بناء قاعدة قوية من اللاعبين والمدربين والإداريين.

وأوضح أن مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، المقام حالياً حتى 24 أغسطس، يعد محطة بارزة في مسيرة اللعبة بوصوله إلى نسخته الثانية والثلاثين، وبمشاركة هي الأكبر على مستوى آسيا، مشيراً إلى أن الإقبال فاق التوقعات من المنتخبات الآسيوية، إلى جانب لاعبي منتخب الإمارات ضمن استعداداتهم للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها أولمبياد الشطرنج أبوظبي 2028.

وأشار الخوري إلى أن الاتحاد يواصل تنفيذ إستراتيجية تستهدف الارتقاء باللعبة، من خلال التوسع في نشرها بالمدارس والجامعات، وإنشاء مركز أبحاث متخصص، إلى جانب تنفيذ أجندة الموسم الجديد، والاستعداد لتنظيم فعالية كبرى في ديسمبر المقبل بالتزامن مع الاحتفالات الوطنية للدولة، مثمناً دعم مجلس أبوظبي الرياضي لبرامج إعداد منتخبي الرجال والسيدات لأولمبياد الشطرنج 2028.