"إسلامية دبي" تستعرض منظومة حوكمة العمل الخيري في "ديهاد 2026"

دبي في 19 أغسطس/ وام/ أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، مشاركتها راعياً سنوياً، في الدورة الـ22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026"، الذي يقام خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "العمل الإنساني في مرحلة تحوّل: رسم مستقبل العمل الإنساني".

وتستعرض الدائرة خلال مشاركتها منظومة متكاملة لحوكمة العمل الخيري، وتعزيز شفافية التبرعات، وترسيخ ثقة المجتمع، من خلال عدد من المبادرات والمشروعات التي تسلط الضوء على تنظيم العمل الخيري وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها عبر القنوات المعتمدة.

وتركز مشاركة الدائرة على التعريف بشعار "مُصَرَّح"، باعتباره العلامة الرسمية المعتمدة للفعاليات والأنشطة الخيرية الحاصلة على التصاريح اللازمة في إمارة دبي، بما يتيح لأفراد المجتمع التحقق من قانونية الحملات والجهات المنظمة قبل التبرع، ويدعم ثقافة العطاء الآمن والمسؤول ويحفظ حقوق المتبرعين والمستفيدين.

كما تستعرض مشروع "ثمار صدقاتكم 2026"، الذي يعرّف الجمهور بمراحل الرقابة على التبرعات، بدءاً من جمعها عبر القنوات المعتمدة وصولاً إلى توجيهها إلى مستحقيها، مع توضيح أوجه صرفها وأثرها الإنساني والتنموي، بما يعزز شفافية رحلة التبرع.

ويتضمن جناح الدائرة عرض "الحصالة الذكية"، وهي نموذج رقمي لجمع التبرعات إلكترونياً عبر البطاقات البنكية والمحافظ الرقمية ورموز الاستجابة السريعة "QR"، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة التبرعات وتعزيز أمنها وموثوقيتها، ودعم توجهات حكومة دبي في التحول الرقمي.

وقال محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة، إن مشاركة الدائرة ورعايتها السنوية لمعرض "ديهاد" تأتي في إطار دورها في دعم منظومة العمل الإنساني وتعزيز حضور الجهات والمؤسسات العاملة في المجال الخيري، إلى جانب إتاحة فرص أوسع لبناء الشراكات وتبادل الخبرات.

وأضاف أن جناح الدائرة يعرّف الزوار بمنظومة تنظيم العمل الخيري ورحلة التبرع، بدءاً من ترخيص الأنشطة والفعاليات الخيرية، مروراً بجمع التبرعات عبر القنوات الآمنة والمعتمدة، وصولاً إلى الرقابة على أوجه صرفها وقياس أثرها في حياة المستفيدين.