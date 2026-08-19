خليفة بن محمد بن خالد: الإمارات نموذج راسخ للعمل الإنساني المستدام

أبوظبي في 19 أغسطس/ وام/ أكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن اليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، يمثل مناسبة عالمية لاستحضار قيم التكافل والعطاء، وتجديد الالتزام بمساندة الإنسان وصون كرامته، مشيداً بالنهج الراسخ لدولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في دعم العمل الإنساني وتوسيع نطاقه ليصل إلى مختلف الشعوب حول العالم.

وقال إن الإمارات رسخت مكانتها وطناً للعمل الإنساني المستدام القائم على البذل والعطاء، من خلال مبادرات ومشاريع تستهدف مساندة الدول المتضررة، وتعزيز قدرتها على تجاوز الأزمات وبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، مؤكداً أن هذا النهج الأصيل أرسى دعائمه القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي جعل من مساعدة المحتاج وإغاثة الملهوف قيمة ثابتة في مسيرة الدولة، ليشمل الدعم الإنساني مختلف المجتمعات دون تفرقة أو تمييز، انطلاقاً من مبدأ راسخ بأن الجميع شركاء في الإنسانية.

وأضاف معاليه أن ما حققته دولة الإمارات من حضور مؤثر في ميادين العمل الإنساني على مدى العقود الماضية، جاء ثمرة جهود متكاملة تقودها مؤسسات وطنية أسهمت في ترسيخ ثقافة التطوع والعطاء، وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية، مؤكداً أن العاملين في الصفوف الأمامية يمثلون ركناً أساسياً في هذه المنظومة، بما يقدمونه من تضحيات مخلصة، الأمر الذي يستوجب مواصلة دعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة آمنة تكفل لهم أداء رسالتهم الإنسانية.