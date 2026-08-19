"الشارقة الخيرية" و"الفارس الشهم 3" تطلقان حملة "بالعلم نرتقي" لدعم قطاع التعليم في غزة

الشارقة في 19 أغسطس/ وام/ أطلقت جمعية الشارقة الخيرية، بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، حملة "بالعلم نرتقي"، لدعم قطاع التعليم ومساندة الطلبة الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة للعملية التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

وأكد سعادة خميس بن سالم السويدي، المستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام /، أن المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تجسد نهجاً راسخاً أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل القيادة الرشيدة ترسيخه من خلال دعم الأشقاء في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن جمعية الشارقة الخيرية، بالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3"، تواصل جهودها الإنسانية ضمن حملة "بالعلم نرتقي"، التي تستهدف دعم الطلبة في قطاع غزة وتوفير المستلزمات التعليمية لهم، بما يسهم في مساندة العملية التعليمية والتخفيف من معاناة الأطفال وأسرهم.

وأوضح السويدي، أن الاهتمام بالتعليم يمثل جانباً أساسياً من العمل الإنساني الإماراتي، باعتباره استثماراً في الإنسان ومستقبل الأجيال، مؤكداً أهمية وصول المساعدات إلى مستحقيها وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد أن دولة الإمارات تواصل جهودها الإنسانية تجاه الأشقاء في غزة، من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدات، انطلاقاً من قيمها الأصيلة في التضامن والتكافل والعطاء، وحرصها على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

من جانبه أضاف عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، أن الجمعية سيّرت شحنة جوية تحمل أكثر من 60 طناً من المواد الدراسية والمكتبية، انطلقت من مطار الشارقة متجهة إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة وتوزيعها على المستفيدين.

وتضم الشحنة مجموعة متنوعة من المستلزمات الدراسية والمكتبية، بهدف توفير الاحتياجات التعليمية الأساسية للطلبة ودعم المؤسسات التعليمية، بما يسهم في مساندة العملية التعليمية ومساعدة الطلبة على مواصلة مسيرتهم الدراسية في ظل الظروف الإنسانية الراهنة.

وتأتي حملة "بالعلم نرتقي" انطلاقاً من أهمية التعليم في بناء مستقبل الأجيال، وحرصاً على دعم قطاع التعليم في غزة، من خلال توفير المستلزمات اللازمة للطلبة والمساهمة في تهيئة الظروف التي تساعدهم على مواصلة تعليمهم رغم التحديات التي يواجهونها.

وقال حمود العفاري، مدير عمليات الإغاثة الإماراتية في عملية "الفارس الشهم 3"، إن التعاون بين جمعية الشارقة الخيرية وعملية "الفارس الشهم 3" يعكس تكامل الجهود الإنسانية الإماراتية، واستمرار المبادرات الهادفة إلى تلبية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين ودعم القطاعات الحيوية في قطاع غزة، وفي مقدمتها قطاع التعليم، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة ومساندتهم في مواصلة مسيرتهم التعليمية رغم الظروف الإنسانية الصعبة