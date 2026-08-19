"دوفات 2026 " ينطلق في دبي الثلاثاء المقبل

دبي في 19 أغسطس/ وام/ تنطلق الدورة الـ31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2026" يوم الثلاثاء المقبل وتستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي ، بمشاركة أكثر من 1,100 علامة تجارية، وتستقطب أكثر من 25,000 زائراً من 85 دولة حول العالم .

يجمع الحدث نخبة من قادة الصناعة والخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، لبحث أحدث التطورات والابتكارات التي ترسم مستقبل القطاع الدوائي .

وأعلنت مؤسسة الإمارات للدواء (EDE) دعمها الرسمي لـ "دوفات 2026"، في خطوة تعكس التزامها بدعم تطور قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم تطوير المنظومة الدوائية في دولة الإمارات من خلال الارتقاء بالأطر التنظيمية، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التصنيع الدوائي المحلي، وترسيخ مرونة سلاسل الإمداد.

ويؤكد هذا الدعم حرص المؤسسة على الارتقاء بالتميز العلمي والتطوير المهني، بما يسهم في تأمين سلامة المرضى وضمان الوصول إلى أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز الرعاية الصحية، وترسيخ مكانة الدولة مركزا إقليميا وعالميا رائدا للصناعات الدوائية والابتكار الصحي.

يعد "دوفات" أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الصيدلة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويشكل منصة عالمية تجمع نخبة من الشركات الدوائية، والمتخصصين، والخبراء، وصناع القرار، لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات، ومناقشة مستقبل الصناعة الدوائية، وفرص التعاون والشراكات الاستراتيجية.

وقال سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني رئيس "دوفات"والمجلس الاستشاري العلمي العالمي لـ "دوفات" (DISC) ، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ، إن النجاح المستمر لهذا الحدث يأتي ثمرة رؤية واضحة تؤمن بأن الابتكار والتعاون الدولي هما الأساس لبناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع الصيدلة وعلم الأدوية ، مؤكداً أن "دوفات "نجح على مدار أكثر من ثلاثة عقود، في ترسيخ مكانته كأكبر وأبرز منصة عالمية متخصصة في قطاع الصناعات الدوائية، ووجهة رئيسية يحرص قادة القطاع والشركات العالمية على المشاركة فيها سنوياً.

وأضاف أنه مع مشاركة نخبة من المؤسسات الدولية والشركات الرائدة في دورة هذا العام، نواصل تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا يجمع الخبرات والكفاءات، ويسهم في تطوير حلول دوائية مبتكرة تدعم صحة المجتمعات وترتقي بمستقبل الرعاية الصحية.

وتسهم مؤسسة الإمارات للدواء، من خلال دعمها الرسمي لهذا الحدث الذي يجمع الجهات التنظيمية الطبية وقادة الصناعة والمجتمع العلمي، في تعزيز تبادل المعرفة، واستكشاف فرص الاستثمار، وتطوير حلول دوائية تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية، فيما يأتي هذا الدعم تأكيداً على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير منظومة دوائية متقدمة، وتطوير جودة المنتجات الدوائية، ودعم التصنيع المحلي، وتشجيع البحث والتطوير، بما يواكب تطلعات دولة الإمارات نحو بناء قطاع صحي مستدام قائم على الابتكار والمعرفة.

تتضمن فعاليات "دوفات 2026 " عقد 104 جلسات علمية و12 ورش عمل، وعرض 400 ملصق علمي من طلاب الجامعات ويقام بالتزامن معه معرض "فيتا شو دبي" الذي يقدم أحدث الابتكارات في مجال المكملات الغذائية ويتيح لرواد الصناعة عرض المنتجات والتطورات المبتكرة في هذا القطاع.

وعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، نجح "دوفات" في ترسيخ مكانته منصة عالمية تجمع مختلف مراحل سلسلة القيمة الدوائية، بدءاً من التصنيع والبحث والتطوير، وصولاً إلى الحلول الصحية المبتكرة وتوزيع المنتجات الدوائية، ورسم مستقبل هذا القطاع.

وينظم " دوفات " سنوياً من قبل "إندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض ، عضو "إندكس القابضة" ، فيما تضم المؤسسات والجهات الداعمة له ، إلى جانب الدعم الرسمي من مؤسسة الإمارات للدواء ، كلاً من هيئة الصحة بدبي، والجمعية الأمريكية للصيادلة (APA)، والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية (ESCP)، والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية (EUFEPS)، ومجلس اعتماد التعليم الصيدلاني (ACPE)، والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام (ESOP)، والاتحاد الدولي للصيدلة(FIP) ، والجمعية الدولية لمراقبة الأدوية العلاجية وعلم السموم السريري (IATDMCT) وغيرها .