مدير عمليات الإغاثة الإماراتية: الإمارات تضع الإنسان وكرامته في صميم رسالتها الإنسانية

أبوظبي في 19 أغسطس/ وام/ أعرب حمود سعيد العفاري مدير عمليات الإغاثة الإماراتية غن فخر دولة الإمارات بكوادرها الوطنية التي تمتلك خبرات ميدانية وقدرات تشغيلية ولوجستية متقدمة، أثبتت كفاءتها في إدارة عمليات الإغاثة والاستجابة لمختلف التحديات الإنسانية.

وأكد العفاري في تصريح له بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني أن هذه الجهود تعكس قوة وتكامل المنظومة الإنسانية الإماراتية، وقدرتها على الوصول إلى المتضررين وتحويل العطاء إلى أثر ملموس، لتبقى الإمارات حاضرةً حيث تكون الحاجة، واضعةً الإنسان وكرامته في صميم رسالتها الإنسانية.