"باركن" توقع مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون بمجال حلول إدارة المواقف والتنقل الذكي بمصر

دبي في 19 أغسطس/ وام/وقعت شركة باركن ش.م.ع “باركن” مذكرة تفاهم مع شركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق، وشركة مواصلات مصر، وشركة ريدكون العقارية، لاستكشاف فرص التعاون في تطوير حلول إدارة المواقف والتنقل الذكي في جمهورية مصر العربية، في أول دخول للشركة إلى السوق المصري.

وبموجب مذكرة التفاهم، تبحث الأطراف المعنية مجالات التعاون والتكامل الممكنة من خلال عدد من الأنشطة والمبادرات المشتركة، بما يدعم تطوير حلول متقدمة لإدارة المواقف والتنقل.

وتهدف المذكرة إلى استكشاف فرص الاستفادة من خبرات “باركن” التشغيلية والتقنية والاستشارية في مجالات المواقف الذكية، والمواقف العامة، والمواقف متعددة الطوابق، إلى جانب مجالات التخطيط والتطوير، وسياسات المواقف، واستراتيجيات إدارة الطلب، وحلول التنقل المدعومة بالتكنولوجيا.

وتشمل مجالات التعاون التي سيتم بحثها أيضا إمكانية تطبيق حلول وتقنيات “باركن” في مجال المواقف الذكية ضمن أصول المواقف التابعة للأطراف المصرية، بما في ذلك تقنيات القراءة الآلية للوحات المركبات، والرقابة بالكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة المواقف دون بوابات، والتصاريح الرقمية، ومنصات إدارة المواقف.

وتهدف هذه الحلول، في حال تطبيقها، إلى دعم كفاءة العمليات التشغيلية والتحول الرقمي وتحسين مستوى الامتثال، إلى جانب توفير تجربة أكثر سهولة لمستخدمي المواقف.

وقال المهندس محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن:" تمثل هذه المذكرة محطة مهمة في مسيرة باركن للنمو والتوسع الإقليمي، وتمثل دخولنا الأول إلى السوق المصري، بما يتيح لنا استكشاف مجالات جديدة لتوظيف خبراتنا التشغيلية والتقنية وتوسيع نطاق حلولنا في مجال إدارة المواقف والتنقل الذكي.. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في جمهورية مصر العربية لاستكشاف الفرص التي يمكن من خلالها توظيف حلول باركن الذكية بما يتناسب مع احتياجات مصر وتطورها العمراني.. ونؤمن بأن التكنولوجيا والبيانات والخبرات التشغيلية تشكل عناصر أساسية لتطوير منظومة مواقف أكثر كفاءة وسهولة واستدامة، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ودعم جودة الحياة في المدن.

وقال محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي لشركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق:" يعكس هذا التعاون التزامنا بدعم مسيرة التطوير العمراني في جمهورية مصر العربية، والمساهمة في استكشاف حلول متقدمة ومتكاملة في مجالات المواقف والتنقل، بما يواكب متطلبات النمو الحضري المتسارع واحتياجات المدن والمجتمعات الحديثة ، فيما نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات العالمية التي تتمتع بها باركن، إلى جانب معرفتنا العميقة بالسوق المحلي، لتطوير حلول تتلاءم مع احتياجات السوق المصري وتدعم توجهاته المستقبلية.. ونؤمن بأن التقنيات الحديثة والخبرات التشغيلية المتقدمة تسهم في تعزيز كفاءة منظومة إدارة المواقف، والارتقاء بتجربة المستخدم، ودعم تطوير مجتمعات حضرية أكثر كفاءة وترابطاً واستدامة في جمهورية مصر العربية.

حضر توقيع مذكرة التفاهم من جانب شركة باركن المهندس محمد عبد الله آل علي، الرئيس التنفيذي، وأسامة هاشم الصافي، المدير التنفيذي للعمليات، ومن جانب شركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي، ومن شركة مواصلات مصر هشام طه، الرئيس التنفيذي.

تأتي مذكرة التفاهم في إطار توجه “باركن” لاستكشاف فرص النمو والتوسع خارج دولة الإمارات، والاستفادة من خبراتها التشغيلية والتقنية في أسواق جديدة، بما في ذلك مجالات المواقف الذكية والتنقل الحضري