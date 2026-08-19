جناح المرأة بمدينة إكسبو دبي يحتفي بيوم المرأة الإماراتية

دبي في 19 أغسطس / وام / يحتفي جناح المرأة في مدينة إكسبو دبي بيوم المرأة الإماراتية عبر تنظيم برنامج «وطنها، قوتها» يوم 27 أغسطس الجاري، بمشاركة نخبة من النساء الإماراتيات اللاتي يمثلن نماذج في مجالات الدفاع الوطني والطوارئ والصحة والتعليم والعمل المجتمعي والتقنية، وذلك في مركز تواصل للمؤتمرات بمدينة إكسبو دبي.

يأتي البرنامج في إطار الاحتفاء بإسهامات المرأة الإماراتية ودورها في دعم مسيرة التنمية الوطنية وتعزيز تماسك الأسرة والمجتمع، بالتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بعام الأسرة 2026.

يركز البرنامج على تجارب المرأة الإماراتية وأدوارها في خدمة المجتمع وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.

ويتضمن البرنامج جلستين رئيسيتين، تستعرض الأولى وهي، بعنوان «الريادة في الأوقات العصيبة: السياسات من واقع التجربة»، تجارب إماراتية في بناء الأطر المؤسسية وتعزيز المرونة في مواجهة التحديات، بمشاركة الدكتورة عائشة المعمري، استشاري طب الطوارئ والعناية المركزة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وإيمان العمراني، رئيس الاستشارات الرقمية في أمازون ويب سيرفيسز، ونور الجزيري، نائب الرئيس للمشاريع الخاصة ومنطقة الشرق الأوسط في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتناقش الجلسة الثانية تحت عنوان «الأيادي الأمينة: الرؤية والعمل نحو الثبات»، إسهامات المرأة الإماراتية في دعم الأسرة والمؤسسات والمجتمع، من خلال استعراض تجارب سميرة الوادي، مديرة مدرسة المواكب الخوانيج، وبدور الرقباني، رائدة أعمال وناشطة في العمل المجتمعي، مؤسسة ورئيسة مركز كلماتي للتأهيل وعلاج النطق والرئيسة التنفيذية لمبادرات مسير، وأسماء المسماري، مساعدة مدير وحدة التمريض في مركز صحة بمدينة الشيخ خليفة الطبية.

ويختتم البرنامج بكلمة لإيمان عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني التي تنظم الفعالية بالتعاون معها يعقبها لقاء يجمع المشاركات والحضور لتبادل الآراء والأفكار.