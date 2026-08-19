"الصحة" تنال شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية - المستوى الذهبي الريادي

دبي في 19 أغسطس/ وام/ نالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ، شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية - -المستوى الذهبي الريادي - ، كأول جهة في القطاع الصحي بالدولة ، تحصل على هذه الشهادة من مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية (TIBAI) .

يعكس هذا الانجاز نضج المنظومة المؤسسية للوزارة، وقدرتها على استشراف المتغيرات، وتعزيز سرعة الاستجابة لها، إلى جانب إدارة التحولات بكفاءة وفق منهجيات عالمية متقدمة، بما يدعم تنافسية حكومة دولة الإمارات وريادتها في تبني أفضل الممارسات المستقبلية.

وتحقق هذا الإنجاز بعد استيفاء الوزارة متطلبات الإطارين الاستراتيجي والتشغيلي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية على مستوى جميع القطاعات والإدارات، محققة نتائج متقدمة في معايير نموذج (TIBAI) ، الذي يعد أول نموذج عالمي معتمد في هذا المجال، ويضم 61 معياراً و1500 نقطة تقييم تغطي محاور متعددة تشمل ، الجاهزية للمستقبل، والقدرات الديناميكية، والثقافة المؤسسية، والقيادة، والمالية، والعمليات، والتقنيات، والخدمات، إضافة إلى الأطر الاستراتيجية والتشغيلية، بما يؤكد التزام الوزارة بتطبيق منظومة متكاملة ترتكز على أفضل الممارسات العالمية وتعزز جاهزيتها لمواصلة تطوير الأداء المؤسسي.

وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن حصول الوزارة على شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية بالمستوى الذهبي الريادي يعد ثمرة رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة حكومة أكثر جاهزية واستباقية، وقادرة على مواكبة المتغيرات وتسريع وتيرة التطوير، ويعكس نضج المنظومة المؤسسية للوزارة وتكامل جهود فرق العمل في ترسيخ ثقافة الابتكار والتميز واستدامة الأداء.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يبرهن على جهود الوزارة في تبني أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المؤسسية، وتعزيز قدرتها على تطوير خدمات صحية أكثر كفاءة وجودة، ترتكز على احتياجات المجتمع، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، مما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في بناء مؤسسات حكومية مرنة وقادرة على استشراف المستقبل.

من جهته، قال صقر الحميري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل ،إن هذا الاعتماد يعكس نضج المنظومة المؤسسية التي طورتها الوزارة لتعزيز جاهزيتها للمستقبل، من خلال تكامل التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر، واستشراف المستقبل، والابتكار، والتحول الرقمي، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز سرعة الاستجابة للمتغيرات، لافتاً إلى أن الوزارة عملت على مواءمة سياساتها وعملياتها وأنظمتها التشغيلية مع متطلبات نموذج (TIBAI)، عبر تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتطوير القدرات المؤسسية، وقياس مستويات الجاهزية وفق منهجية علمية، مما أسهم في تحقيق نتائج متقدمة عبر جميع محاور التقييم.

يذكر أن مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية (TIBAI)، ومقرها المملكة المتحدة، طورت أول نموذج عالمي معتمد للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية، والذي يوفر إطاراً متكاملاً لتقييم وتعزيز جاهزية المؤسسات في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.