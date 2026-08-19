سلطان القاسمي يصدر قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي

لشارقة في 19 أغسطس/ وام / أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي.

نص القرار على أن يُشكّل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي برئاسة مريم ماجد سعيد الشامسي، وعضوية كل من التالية أسماؤهم فاطمة موسى عبدالرحمن البلوشي، أميناً عاماً و الدكتور مصبح سعيد بالعجيد الكتبي و الدكتور سعيد سلطان بن دلموك وحميد علي العبار الشامسي وسلطان محمد عبدالله الخيال و أحمد خلفان الفندي الشامسي و مريم سعيد عبيد المهيري.

وبحسب القرار يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين الأعضاء في أول اجتماع له، وله أن يُشكّل من بين أعضائه أو من غيرهم ما يراه لازماً من لجان أو فرق عمل لمعاونته في أداء مهامه.

كما نص القرار على أن تكون مدة العضوية في المجلس (3) سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.