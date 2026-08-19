بلدية منطقة الظفرة تحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني بمبادرات تعكس قيم العطاء والتكافل

الظفرة في 19 أغسطس/وام/ نظمت بلدية منطقة الظفرة، ممثلةً في فريق التواجد البلدي، فعالية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، في مبادرة تعكس قيم العطاء والتكافل المجتمعي، وتقديراً للجهود التي يبذلها العمال ودورهم في دعم مسيرة التنمية والحفاظ على جودة الحياة في مدن منطقة الظفرة.

تضمنت الفعالية عدداً من المبادرات الإنسانية، شملت زيارة المرضى والاطمئنان عليهم، وتقديم الهدايا والمبادرات التي أسهمت في إدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم، إلى جانب مشاركة العمال لحظات إنسانية مميزة، والتعبير عن التقدير لعطائهم وجهودهم المتواصلة.

وأكدت البلدية أن تنظيم هذه المبادرات يأتي انطلاقاً من حرصها على ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والرحمة والتراحم، وتعزيز روح المشاركة والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، بما يعكس نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم العمل الإنساني ونشر ثقافة العطاء.