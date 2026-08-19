"مالية عجمان" تختتم فعالياتها بـ"صيفنا سعادة 2026"

عجمان في 19 أغسطس/وام / اختتمت دائرة المالية في عجمان مشاركتها في برنامج «صيفنا سعادة 2026» التي تضمنت تنفيذ ثلاثة برامج نوعية استفاد منها 227 مشاركاً ومشاركة، وجمعت بين تنمية المهارات، وتعزيز الثقافة المالية، والترفيه الهادف والتفاعل المجتمعي، بما ينسجم مع توجهات إمارة عجمان في الاستثمار في الإنسان وتعزيز جودة الحياة.

وسجلت برامج الدائرة نسبة رضا بلغت 99% لدى المشاركين، في مؤشر يعكس جودة المحتوى المقدم وكفاءة التنظيم وقدرة البرامج على تلبية تطلعات الفئات المستهدفة، فيما قدم البرنامجان التدريبيان ضمن المشاركة 22 ساعة تدريبية، إلى جانب فعالية مجتمعية تفاعلية استهدفت مختلف أفراد الأسرة.

وتضمنت مشاركة الدائرة مخيم «تحدي الأباكوس»، الذي قدم تجربة تعليمية لتنمية مهارات الحساب الذهني والتفكير المنطقي والتركيز لدى الأطفال، بواقع 12 ساعة تدريبية، واستفاد منه 39 طفلاً، من خلال أنشطة وتطبيقات جمعت بين التعلم والتحدي في بيئة محفزة.

كما نفذت الدائرة برنامج «عجمان مال بلس» بواقع 10 ساعات تدريبية، مستهدفاً تعزيز الثقافة المالية لدى طلبة المدارس، وتعريفهم بمفاهيم الادخار والاستثمار وإعداد الموازنات، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط المالي.

وشارك في البرنامج 26 طالباً وطالبة، قدموا في ختامه 5 مشاريع جسدت قدرتهم على توظيف المعارف والمهارات المكتسبة وتحويلها إلى أفكار وتطبيقات عملية.

وفي الجانب المجتمعي والترفيهي، استقطبت فعالية «ألعبها صح» 162 مشاركاً ومشاركة، وقدمت تجربة تفاعلية جمعت أفراد العائلات في أجواء من المنافسة الإيجابية والمرح، من خلال مجموعة من الأنشطة والألعاب المستوحاة من التراث الإماراتي، بما أسهم في تعزيز التواصل الأسري والمشاركة المجتمعية وإحياء الموروث بأسلوب تفاعلي يناسب مختلف الفئات.

وأكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن مشاركة الدائرة في «صيفنا سعادة» تعكس حرصها على توسيع أثرها المجتمعي، والإسهام في توفير تجارب نوعية تستثمر طاقات النشء والشباب وتنمي مهاراتهم ومعارفهم.