4 ميداليات ملونة لمنتخب الطاولة في بطولة غرب آسيا بالأردن

عمان في 19 أغسطس/ وام/ أحرز لاعبو المنتخب الوطني لكرة الطاولة 4 ميداليات ملونة أمس خلال مشاركتهم في منافسات بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة التي تختتم غدا في العاصمة الأردنية عمان.

ويشارك المنتخب الوطني في منافسات البطولة من خلال فئات 11، و13، و15، و17 عاما.

وشهدت منافسات الزوجي تحت 17 عاما حصول كل من علي الحواي وأحمد سعيد على الميدالية الذهبية..فيما نال كل من يوسف الحواي، ومحمد سعيد ذهبية الزوجي في منافسات تحت 15 عاما.

ونال المنتخب الوطني الميدالية الفضية للفرق في منافسات تحت 17 عاما.. في حين نال كل من حمد فيصل، ومايد الكعبي برونزية منافسات الزوجي تحت 13 عاما.