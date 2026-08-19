انطلاق أيام الشارقة المسرحية بدورتها السادسة والثلاثين 17 مارس المقبل

الشارقة في 19 أغسطس/ وام/ تنطلق أيام الشارقة المسرحية بدورتها الـ 36 يوم 17 مارس المقبل .

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة فتح باب تلقي ملفات المشاركة من الفرق المسرحية المشهرة اعتباراً من اليوم وحتى 30 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الذى عقد اليوم في قصر الثقافة برئاسة أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير "الأيام"، وحضور الأعضاء إسماعيل عبد الله، وعبد الله راشد، ومحمد جمال؛ تحضيراً للدورة الـ 36 من التظاهرة الفنية الثقافية التي تستمر حتى 24 مارس المقبل وتتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية، وتشهد أنشطة فكرية ونقدية وورشا تدريبية.