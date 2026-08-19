ناشئة واسط بطلاً لكأس كرة الصالات ضمن «صيفكم ويانا 2026»

الشارقة في 19 أغسطس/ وام/ توج فريق ناشئة واسط بطلاً لكأس ناشئة الشارقة لكرة الصالات في نسخته السابعة عشرة، التي نظمتها ناشئة الشارقة، إحدى مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ضمن فعاليات «صيفكم ويانا 2026»، تحت شعار «روح رياضية ولعب نظيف».

جاء تتويج ناشئة واسط بعد فوزه على ناشئة الذيد بركلات الترجيح بنتيجة 13-12، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية التي أقيمت في الصالة الرياضية بمركز ناشئة الذيد بالتعادل 2-2، في مواجهة اتسمت بالمنافسة القوية والأداء المتميز من الفريقين.

كان ناشئة واسط قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على ناشئة كلباء 2-0، فيما بلغ ناشئة الذيد المباراة النهائية إثر تغلبه على ناشئة خورفكان بالنتيجة ذاتها.

وشهدت النسخة مشاركة 112 منتسباً من الفئة العمرية ما بين 13 و18 عاماً، مثلوا فرق مراكز ناشئة الشارقة الثمانية، وخاضوا المنافسات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.