"تاكسي دبي" تعزز الكفاءة التشغيلية لمنصة بولت عبر إضافة مركبات "تاكسي العربية"

دبي في 19 أغسطس/وام/ وقعت شركة تاكسي دبي اتفاقية شراكة مع شركة تاكسي العربية، إحدى شركات المجموعة الاقتصادية القابضة، لضم أسطولها البالغ 1,607 مركبات إلى منصة «بولت»، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي «بولت»، بما يعزز توافر المركبات عبر المنصة ويدعم كفاءة خدمات حجز المركبات عبر التطبيقات الذكية في إمارة دبي.

وبموجب الاتفاقية، سيتم إدراج أسطول شركة تاكسي العربية ضمن منصة «بولت»، بما يسهم في توسيع نطاق المركبات المتاحة عبر المنصة، وتعزيز كفاءة تشغيل الأسطول، ورفع جاهزية الخدمة، وتقليص أوقات وصول المركبات، وتوفير تجربة حجز أكثر سرعة وسلاسة للمتعاملين.

وتدعم الشراكة جهود شركة تاكسي دبي في تطوير منظومة التنقل الذكي وتعزيز التكامل بين الحلول الرقمية وخدمات النقل في الإمارة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركات سيارات الأجرة الخاصة في دبي.

وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تاكسي دبي، إن الارتقاء بتجربة المتعاملين يمثل المحرك الرئيسي لكل خطوة تتخذها الشركة، مشيراً إلى أن انضمام أسطول شركة تاكسي العربية إلى منصة «بولت» يعزز توافر المركبات ويرفع كفاءة الشبكة التشغيلية، ويواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات التنقل عبر التطبيقات الذكية.

وأضاف أن الشراكة تعكس قدرة الشركة على التوسع بكفاءة، بما يدعم مستهدفات دبي في بناء منظومة تنقل أكثر ذكاءً وترابطاً.

من جانبه، قال رؤوف علي، المدير التنفيذي لشركة تاكسي العربية، إن الشراكة مع شركة تاكسي دبي ومنصة «بولت» تمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، موضحاً أنها تتيح توسيع نطاق وصولها إلى شريحة أكبر من المتعاملين عبر منصة للتنقل الرقمي، إلى جانب تعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية.

تأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية شركة تاكسي دبي الرامية إلى توسيع شبكتها التشغيلية وتعزيز شراكاتها مع شركات سيارات الأجرة الخاصة في الإمارة، بما يسهم في تطوير خدمات التنقل ودعم نمو منصة «بولت» في دبي.