موانئ دبي العالمية وبرنامج الأغذية العالمي ينقلان 5,000 طن من الأرز دعما لغير القادرين بأفريقيا

دبي في 19 أغسطس /وام/ نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة 5,000 طن متري من الأرز لدعم عمليات الاستجابة الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بما يسهم في توفير مساعدات غذائية لأكثر من 14,200 شخص إضافي لمدة شهر واحد في وقت يواجه فيه الملايين في المنطقة انعداما حادا في الأمن الغذائي

جاءت العملية في إطار اتفاقية دعم لوجستي دون مقابل تغطي جزءا من تكاليف الشحن البحري حيث نقلت وحدة “حلول الشحن” التابعة لـ”دي بي ورلد” والمعروفة سابقا باسم “يونيفيدير” الإمدادات من محطة المجموعة في موندرا بالهند إلى ميناء دار السلام في تنزانيا ومن هناك تولى برنامج الأغذية العالمي نقلها برا عبر شبكته اللوجستية الإقليمية إلى عملياته الإنسانية في الدول الثلاث.

تأتي الشحنات في ظل تحديات إنسانية متصاعدة إذ يواجه أكثر من 27 مليون شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية انعداما حادا في الأمن الغذائي نتيجة النزاعات والنزوح وتداعيات تفشي فيروس إيبولا فيما تواجه بوروندي ضغوطا متزايدة مع وصول عائلات فرت من انعدام الأمن في شرق الكونغو الديمقراطية بينما تواصل رواندا دعم اللاجئين وطالبي اللجوء من الدول المجاورة.

وقال غانيش راج الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات في الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية إن المجموعة تؤدي دورا حيويا في ضمان استمرار حركة الإمدادات الأساسية في الأوقات التي تشتد فيها الحاجة إليها معربا عن فخره بدعم العمل المنقذ للحياة الذي ينفذه برنامج الأغذية العالمي من خلال تسخير شبكة “حلول الشحن” لنقل 5,000 طن من الأرز إلى شرق أفريقيا.

وأضاف أن الشراكة تبرهن على النتائج التي يمكن تحقيقها عند الجمع بين الخبرات الإنسانية والقدرات العالمية في سلاسل الإمداد لتحقيق هدف مشترك

وقالت أيلا باجوا نائب الرئيس الأول للاستدامة في المجموعة إن التجارة تمتلك قدرة حقيقية على تحسين حياة الناس خاصة عند تسخير شبكات الخدمات اللوجستية العالمية لمساندة المجتمعات التي تواجه تحديات جسيمة مؤكدة أن التعاون يوظف خبرات المجموعة وبنيتها التحتية لضمان وصول الإمدادات الغذائية الحيوية إلى الأكثر احتياجا.

من جانبه قال أليكس ماريانيلي مدير سلاسل الإمداد في برنامج الأغذية العالمي إن الشراكات مع القطاع الخاص تكتسب أهمية متزايدة في ظل تجاوز الاحتياجات الإنسانية للموارد المتاحة مشيرا إلى أن دعم “دي بي ورلد” أسهم في نقل الإمدادات بكفاءة وتوسيع نطاق المساعدات المنقذة للحياة لتشمل آلاف الأسر الإضافية.

تأتي الشحنات ضمن تعاون أوسع بين الجانبين تم توقيعه في عام 2025 لتعزيز كفاءة واستدامة شبكات الخدمات اللوجستية الإنسانية

وتشغل وحدة “حلول الشحن” أسطولا يضم أكثر من 100 سفينة حاويات تربط أكثر من 200 ميناء وتنفذ أكثر من 16,000 زيارة للموانئ سنويا بما يعزز القدرة على إيصال المساعدات إلى المجتمعات المحتاجة بسرعة وموثوقية وعلى نطاق أوسع