غرفة الشارقة وسفارة جمهورية كوريا تناقشان الاستعدادات لإرسال بعثة عمل إلى سيؤول

الشارقة في 19 أغسطس/ وام/ بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة جمهورية كوريا الشقيقة لدى الدولة الاستعدادات لتنظيم بعثة عمل إلى العاصمة سيؤول خلال الفترة من 23 إلى 30 أغسطس الجاري، برئاسة سعادة حليمة حميد العويس، عضو مجلس إدارة الغرفة ومشاركة قيادات وسيدات أعمال وممثلات عدد من القطاعات الاقتصادية، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال واستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، سعادة لي وون إيك، سفير فوق العادة ومفوض جمهورية كوريا الشقيقة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، بحضور سعادة حليمة حميد العويس وعدد من مسؤولي الجانبين.

تتضمن أنشطة البعثة تنظيم «ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وكوريا 2026» في سيؤول، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإماراتية والكورية، إلى جانب عقد لقاءات رسمية وزيارات ميدانية واجتماعات أعمال ثنائية، بهدف بحث فرص الشراكة والاستثمار ونقل المعرفة والتكنولوجيا.

ويبحث الملتقى فرص التعاون في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي والصناعات المتقدمة والسياحة والضيافة والأغذية، إلى جانب عقد لقاءات أعمال مباشرة بين سيدات الأعمال والشركات من الجانبين.

وأكد سعادة عبدالله سلطان العويس أن العلاقات الإماراتية الكورية تشهد مرحلة جديدة من النمو، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى حرص غرفة الشارقة على الاستفادة من هذا الزخم لفتح أسواق جديدة أمام مجتمع الأعمال في الإمارة، واستقطاب الاستثمارات الكورية النوعية إلى الشارقة.

وقال إن تزامن البعثة مع يوم المرأة الإماراتية يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية في قطاع الأعمال، ودورها كشريك فاعل في بناء العلاقات الاقتصادية وتعزيز حضور الدولة في الأسواق العالمية.

من جانبه، رحب سعادة لي وون إيك ببعثة غرفة الشارقة، مؤكداً اهتمام بلاده بتطوير التعاون مع الإمارة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والابتكار والصناعات المتقدمة، واستعداد السفارة لدعم جهود تعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات في الجانبين.

وأكد الجانبان مواصلة التنسيق بينهما والاستفادة من مخرجات البعثة في تطوير شراكات ومشاريع مشتركة تدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.