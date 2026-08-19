50 ألف شركة عاملة بمجتمع أعمال "راكز" برأس الخيمة

رأس الخيمة في 19 أغسطس / وام / أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" أن عدد الشركات العاملة ضمن مجتمع أعمالها بلغ 50 ألف شركة، في خطوة تعكس تنامي جاذبية بيئة الأعمال في الإمارة وقدرتها على استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمصنعين من مختلف الأسواق العالمية.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، إن وصول مجتمع أعمال الهيئة إلى 50 ألف شركة يمثل محطة مهمة في مسيرة نموها، ويعكس الثقة التي اكتسبتها منظومة الأعمال في رأس الخيمة خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن هذا الإنجاز لا يقتصر على عدد الشركات، بل يعكس تنوع الأنشطة والاستثمارات التي اختارت الإمارة مقراً لأعمالها، ودور "راكز" في توفير بيئة داعمة لنمو الشركات وتوسعها.

وأوضح جلاد أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز الحلول الرقمية والبنية التحتية والشراكات الاستراتيجية، بما يدعم توسع الشركات ويسهم في مسيرة التنويع الاقتصادي في رأس الخيمة.

يضم مجتمع أعمال "راكز" شركات من أكثر من 100 دولة تعمل في أكثر من 50 قطاعا، تشمل قطاعات صناعية وتجارية وخدمية متنوعة.

وتشهد المنظومة الصناعية توسعاً في مجالات عدة، من بينها المعدات الهندسية والصناعية، ومواد البناء، والأغذية والمشروبات، والإلكترونيات والكهربائيات، والمعادن، والملابس، إلى جانب الصناعات المتقدمة والخفيفة.

ويشمل مجتمع الأعمال شركات عاملة في مجالات التجارة العامة والتجارة الإلكترونية والإعلام والتسويق وتجارة الجملة والتوزيع والاستشارات الإدارية والخدمات المهنية.

وعززت "راكز" حضورها الدولي خلال الفترة الماضية من خلال تنظيم جولات ترويجية وبعثات تجارية وإقامة شراكات استراتيجية في أسواق رئيسية، من بينها الهند وأوروبا والصين، بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات وربط الشركات العالمية بالفرص المتاحة في رأس الخيمة.

ويمثل وصول مجتمع أعمال "راكز" إلى 50 ألف شركة مرحلة جديدة في مسار نمو الهيئة، مع استمرار جهودها في دعم الشركات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي وربط المستثمرين بالفرص المتوفرة في الإمارة.