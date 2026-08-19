شراكة بين غرف دبي و”ناسكوم” لدعم توسع شركات الذكاء الاصطناعي الهندية في الإمارة

دبي في 19 أغسطس / وام/ أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع الرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات “ناسكوم” بهدف دعم تأسيس وتوسع الشركات الهندية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد والتقنيات العميقة في دبي وتعزيز التعاون بين منظومتي الابتكار في الإمارة والهند.

بموجب المذكرة يعمل الجانبان على بناء شراكات استراتيجية بين الجهات المعنية بالذكاء الاصطناعي المساعد وتبادل الخبرات والمعرفة وإطلاق مبادرات مشتركة إلى جانب ربط الشركات الهندية بفرص الأعمال ومنظومة المستثمرين ورواد الأعمال والابتكار في دبي وتنظيم فعاليات متخصصة في هذا المجال.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي إن جهود دبي لدعم تحول القطاع الخاص نحو الذكاء الاصطناعي المساعد تمثل خطوة رائدة عالميا لتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال ورفع جاهزية الشركات للاستفادة من التقنيات المتقدمة وتطبيقاتها في اقتصاد المستقبل.

وأضاف أن غرف دبي تعمل على توسيع مسارات التعاون والشراكات الدولية لا سيما مع الهند لبناء منظومة متكاملة تدعم تبني الشركات للذكاء الاصطناعي المساعد وتعزز كفاءتها وإنتاجيتها وتفتح آفاقا جديدة للفرص الاقتصادية

وتمثل “ناسكوم” قطاع التكنولوجيا في الهند الذي تبلغ قيمته 315 مليار دولار وتضم أكثر من 3500 شركة تقنية تتراوح بين الشركات الناشئة ومتعددة الجنسيات.

كانت غرف دبي قد شكلت في يونيو الماضي اللجنة التنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد لتسريع تبني تقنياته في القطاع الخاص وتطوير حاضنات وشركات متخصصة وبناء القدرات المؤسسية بما يعزز تنافسية مجتمع الأعمال ويرسخ مكانة دبي مركزا عالميا للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.