سالم عبدالرحمن يواجه الصيني وانج هاو في «تحدي العقول» للشطرنج

الشارقة في 19 أغسطس/وام/ انطلقت اليوم منافسات النسخة الثانية من «تحدي العقول للشطرنج»، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وتستمر حتى 24 أغسطس الجاري، بمشاركة الأستاذ الدولي الإماراتي سالم عبدالرحمن صالح والأستاذ الدولي الصيني وانغ هاو، في مواجهة تقام عبر ثلاثة أنماط من اللعبة، تشمل الشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف.

حضر افتتاح الجولة الأولى تريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس النادي، وفيصل الحمادي، عضو مجلس إدارة النادي ومدير أكاديمية الشارقة الدولية، والدكتور مأمون الضروس، المدير التنفيذي للنادي، إلى جانب عدد من الشخصيات والمهتمين بلعبة الشطرنج.

وتحظى المواجهة بين سالم عبدالرحمن ووانج هاو باهتمام كبير، في ظل المسيرة المميزة التي يمتلكها اللاعبان، حيث يعد سالم عبدالرحمن من أبرز نجوم الشطرنج الإماراتي، وحقق العديد من الإنجازات على المستويات العربية والآسيوية والدولية، فيما يمتلك وانغ هاو سجلاً حافلاً بالمشاركات والنتائج المميزة في بطولات النخبة العالمية.

وقال تريم مطر تريم، إن تنظيم النسخة الثانية من «تحدي العقول للشطرنج» يأتي في إطار حرص النادي على استضافة الفعاليات النوعية التي تجمع نخبة من اللاعبين، وتوفر مستويات عالية من المنافسة، مؤكداً أن المواجهة بين سالم عبدالرحمن صالح ووانج هاو تمثل إضافة مهمة للمشهد الشطرنجي في الشارقة.

وأضاف:" نفخر باستضافة هذه المواجهة التي تجمع أحد أبرز نجوم الشطرنج الإماراتي مع لاعب يمتلك خبرة كبيرة وحضوراً مميزاً على الساحة الدولية، ونأمل أن تقدم البطولة مستويات فنية تليق بقيمة اللاعبين ومكانة الشارقة في عالم الشطرنج.

وأشار إلى أن إقامة المنافسات في ثلاثة أنماط، الكلاسيكي والسريع والخاطف، تمنح البطولة طابعاً خاصاً، وتتيح للجمهور متابعة أساليب مختلفة من المنافسة، كما توفر للاعبي النادي والأكاديمية فرصة مهمة للاحتكاك والاستفادة من خبرات أبطال اللعبة.

وأكد تريم مطر تريم أن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج سيواصل تنظيم واستضافة البطولات والمواجهات الدولية، ودعم المواهب الإماراتية، بما يسهم في تطوير المستوى الفني للاعبين وتعزيز حضور الشارقة وجهة رئيسية للفعاليات الشطرنجية.