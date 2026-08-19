أبوظبي تستضيف بطولة العالم للترايثلون بمشاركة 4000 رياضي نوفمبر المقبل

أبوظبي في 19 أغسطس/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات أبوظبي 2026، عن المسارات الرسمية لمنافسات البطولة، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل في جزيرة الحديريات بأبوظبي.

ينظم البطولة الاتحاد الدولي للترايثلون، وتستضيفها "مدن" في جزيرة الحديريات، في أول استضافة لبطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة أكثر من 4000 رياضي من مختلف أنحاء العالم، يتنافسون على الألقاب العالمية ضمن ست فئات رئيسية تشمل الدواثلون، والدواثلون الوعر، والأكواثلون، والأكوابايك لمسافات طويلة، والترايثلون الوعر، والترايثلون لمسافات طويلة.

وأكد أكثر من 35 اتحاداً وطنياً مشاركتها في البطولة حتى الآن، من بينها اتحادات بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، والبرازيل، فيما تستعد دولة الإمارات للمشاركة بأكبر فريق في تاريخها، مع تأكيد مشاركة أكثر من 160 رياضياً، بالتزامن مع استمرار برامج ومنافسات التأهل أمام سكان الدولة من مختلف الجنسيات.

تعكس المسارات الجديدة طبيعة جزيرة الحديريات المتنوعة، حيث تقام جميع مراحل السباقات الانتقالية وتنطلق وتختتم عند "321 سبورتس"، بما يوفر للرياضيين والمشجعين قرية بطولة متكاملة تجمع المنافسات الرياضية والفعاليات المجتمعية والترفيهية على مدار عشرة أيام.

وتتنوع المسارات بين المياه المحيطة بالجزيرة، والطرق الساحلية، والمسارات المخصصة للدراجات والجري، إلى جانب المسارات التقنية للدراجات الجبلية والجري الوعر، فيما تعبر بعض المنافسات جسر الحديريات، بما يوفر إطلالات مميزة على ساحل أبوظبي وأفقها العمراني.

وتعزز هذه المقومات مكانة جزيرة الحديريات وجهة رياضية متكاملة كأحد أبرز مواقع ممارسة الرياضات والأنشطة الخارجية في المنطقة، لما توفره من بنية تحتية رياضية متطورة وبيئة طبيعية ومرافق متكاملة تستوعب مختلف منافسات البطولة ضمن وجهة واحدة.

ويستهل برنامج البطولة في 13 نوفمبر بسلسلة بطولة العالم للترايثلون أبوظبي، من خلال سباقات النخبة للمسافات القصيرة للرجال والسيدات، فيما يشهد 14 نوفمبر منافسات التتابع المختلط وبطولة العالم للدواثلون، ويخصص 15 نوفمبر لمنافسات التتابع المختلط للدواثلون 2×2.

وتتواصل المنافسات في 17 نوفمبر بإقامة بطولة العالم للترايثلون الوعر، تليها بطولة العالم للدواثلون الوعر في 19 نوفمبر، ثم بطولة العالم للأكواثلون في 20 نوفمبر، فيما يشهد 21 نوفمبر سباقات الترايثلون المجتمعية للأطفال والناشئين، قبل أن تختتم البطولة في 22 نوفمبر بإقامة بطولة العالم للترايثلون لمسافات طويلة وبطولة العالم للأكوابايك.

ويتضمن البرنامج فعاليات مجتمعية تستهدف الأطفال والناشئين من سن 4 إلى 15 عاماً، بما يتيح للأجيال الصاعدة فرصة المشاركة في أجواء البطولة والتعرف إلى رياضة الترايثلون متعدد الرياضات.

وقال أنطونيو أريماني، رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، إن بطولة العالم للترايثلون متعدد الرياضات أبوظبي 2026 تعزز العلاقة الراسخة بين الاتحاد وأبوظبي، التي أصبحت وجهة عالمية بارزة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أن الإمارة تشكل جزءاً مهماً من روزنامة الاتحاد الدولي للترايثلون منذ سنوات.

وأضاف أن الترايثلون متعدد الرياضات يمثل أحد أبرز الفعاليات على أجندة الاتحاد العالمية، وأن جزيرة الحديريات توفر بيئة استثنائية لاستضافة البطولة، بفضل بنيتها التحتية العالمية ومساراتها المتنوعة ومنظومتها المتكاملة التي تجمع بين الإقامة والتدريب والمنافسة والاستجمام.

وأوضح أن البطولة تتيح للرياضيين والعائلات والمشجعين والجمهور الاستمتاع بالمنافسات والأنشطة المصاحبة في موقع واحد، إلى جانب ما توفره جزيرة الحديريات من شواطئ ومطاعم ووجهات ضيافة وتجارب متنوعة في الهواء الطلق، مؤكداً أن الحدث يتجاوز كونه بطولة عالمية إلى تجربة متكاملة تستحق الزيارة.