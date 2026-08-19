شرطة دبي تنظم معرضاً للتوظيف الفوري المشترك بمجلس حتا الجديد غدا

دبي في 19 أغسطس / وام / تنظم القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، غداً الخميس، معرض التوظيف الفوري المشترك في مجلس حتا الجديد، وذلك ضمن مبادرة «سواعد الوطن» الهادفة إلى دعم الباحثين عن عمل من المواطنين وتمكينهم من الوصول إلى فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

يأتي تنظيم المعرض في إطار جهود الجهات المشاركة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية في دعم الكفاءات الوطنية، وتوفير قنوات مباشرة للتواصل بين الباحثين عن عمل والجهات التي توفر فرصاً وظيفية، إلى جانب تقديم الإرشاد والتوجيه المهني بما يسهم في رفع جاهزية المواطنين للانخراط في سوق العمل.

يشارك في المعرض عدد من المنصات التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية والتي تستعرض الفرص الوظيفية المتاحة، وتقدم للباحثين عن عمل المعلومات والإرشادات اللازمة، بما يساعدهم على التعرف إلى الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم.

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن معرض التوظيف الفوري المشترك يعكس أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية في دعم المواطنين الباحثين عن عمل، وتوحيد الجهود الرامية إلى استقطاب الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص وظيفية تسهم في تعزيز مشاركتهم في سوق العمل.

وأوضحت أن المعرض يأتي ضمن مبادرات «سواعد الوطن» الهادفة إلى دعم الباحثين عن عمل وتأهيلهم، من خلال توفير الإرشاد المهني وتهيئتهم للتقدم إلى الوظائف وإجراء المقابلات الشخصية، بما يعزز فرص حصولهم على فرص وظيفية مناسبة واستدامة مساراتهم المهنية.