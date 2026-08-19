طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة

أبوظبي في 19 أغسطس/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب شرقاً وقد تكون ركامية بعد الظهر، مع انخفاض في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط غرباً مثيرة للغبار وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:05 والمد الثاني 07:23

الجزرالأول عند الساعة 10:52 والجزر الثاني عند الساعة 01:49

بحر عمان خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 13:23 والمد الثاني 05:13 والجزر الأول عند الساعة 07:59 والجزر الثاني عند الساعة 21:42 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 30 85 40

دبي 39 33 90 40

الشارقة 41 31 90 35

عجمان 38 31 90 45

أم القيوين 40 29 90 45

رأس الخيمة 43 29 90 40

الفجيرة 34 32 90 65

العـين 43 29 70 15

ليوا 43 27 60 20

الرويس 42 28 80 50

السلع 44 29 75 20

دلـمـا 37 31 80 60

طنب الكبرى / الصغرى 37 31 85 70

أبو موسى 37 31 85 70