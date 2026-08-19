مركبات الأجرة ذاتية القيادية "روبوتاكسي" تقطع أكثر من 4 ملايين كيلومتر منذ إطلاقها

دبي في 19 أغسطس/ وام / تواصل دبي تسريع انتقالها نحو مستقبل يعتمد على التنقّل الذاتي، مع تسجيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة "روبوتاكسي"، أكثر من 4 ملايين كيلومتر منذ إطلاق الخدمة، وتنفيذ 7,613 رحلة للمتعاملين، في مؤشر على تنامي ثقة الجمهور بحلول النقل ذاتي القيادة، وترسيخ الأسس للمرحلة المقبلة من التنقّل دون سائق في الإمارة.

وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، رئيس اللجنة العليا للتنقل ذاتي القيادة والمركبة الجوية في هيئة الطرق والمواصلات: "يضم أسطول خدمة مركبات روبوتاكسي حالياً 144 مركبة، منها 48 مركبة قيد التشغيل الفعلي، وتنفّذ الخدمة نحو 50 رحلة يومياً بنسبة رضا بلغت 97%، ما يعكس مستوى القبول المتنامي لهذه التقنية وجودة تجربة المتعاملين".

وأضاف بهروزيان: "يمثّل هذا الأداء التشغيلي محطة مهمة في مسيرة دبي نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثّل في جعل 25% من إجمالي الرحلات في الإمارة ذاتية القيادة بحلول عام 2030".

ويجري تطوير برنامج مركبات الأجرة ذاتية القيادة وِفق منهجية مرحلية دقيقة تضمن أعلى مستويات السلامة والموثوقية والجاهزية التشغيلية.

وتتيح مناطق التشغيل المحددة بعناية اختبار التقنية والتحقق من كفاءتها في ظروف واقعية، بما يدعم الانتقال السلس من مرحلة التجارب باستخدام سائق أمان إلى تشغيل خدمات نقل ذاتي القيادة دون سائق بشكل كامل.

وتوفّر المسافات الواسعة، التي قطعتها المركبات حتى الآن قاعدة تشغيلية مهمة لتقييم أداء تقنيات القيادة الذاتية، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وتهيئة الخدمة لمراحل التوسّع المستقبلية.

وتُسهم شراكات هيئة الطرق والمواصلات مع "أبولو جو" من شركة بايدو"، و"وي رايد"، و"بوني.إيه آي" في إضافة بُعدٍ جديدٍ لمنظومة النقل العام في دبي.

ومن خلال الاستفادة من تقنيات القيادة الذاتية وخبرات هذه الشركات في إدارة الأساطيل، تهدف الشركات الثلاث، بالتعاون مع الهيئة، إلى وضع معيار عالمي للتنقّل الذكي، والإسهام في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة عالمياً في مجال المركبات ذاتية القيادة.

وتضمن الاتفاقيات الموقّعة مع الشركات الثلاث إنجاز خريطة طريق الهيئة لإطلاق خدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة في دبي وِفق الجداول الزمنية المحددة والخطط المعتمدة، انسجاماً مع مسيرة التطوير الشامل والمستدام، التي تشهدها الإمارة في جميع القطاعات.

ويحظى تطوّر منظومة التنقّل الذاتي في دبي بدعم من شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التقنية والتنقّل العالمية..وفي هذا السياق، تعمل الهيئة مع شركائها في مجال التنقّل الذاتي على توسيع نطاق الوصول إلى وسائل النقل من دون سائق، ودمج المركبات ذاتية القيادة في شبكة التنقّل في دبي.

وتمثّل هذه الشراكات خطوة مهمة في ربط تقنيات المركبات ذاتية القيادة بمنظومة التنقّل الرقمي في دبي.. ومن خلالها، يمكن للمتعاملين في مناطق محددة في المدينة الوصول إلى خدمات مركبات أجرة ذاتية القيادة بالكامل دون سائق، مما يدعم دمج التنقّل الذاتي في الرحلات اليومية، ويسهم في تحقيق رؤية الإمارة لتوسيع نطاق النقل الذاتي الآمن والفعّال والمستدام.

وفي السياق ذاته، أعلنت "أوبر" اليوم أن مركبات "أبولو جو" ذاتية القيادة التابعة لشركة "بايدو" أصبحت متاحة على منصة أوبر في دبي، وتتولّى "نيو هورايزن للنقل الفاخر" تشغيل أسطولها.

ويتزامن التطور المتسارع في مجال التنقل ذاتي القيادة مع استمرار النمو السكاني في دبي، التي يسكنها حاليا أكثر من 4 ملايين نسمة. ويسهم هذا النمو في زيادة الطلب على حلول تنقل مريحة وفعالة ومدعومة بالتقنيات الحديثة، إلى جانب تنامي الاعتماد على التنقل المشترك وخدمات طلب المركبات عبر التطبيقات.

وتعكس مؤشرات أداء منظومة النقل في دبي حجم هذا الطلب المتنامي؛ إذ نقلت وسائل النقل العام والتنقل المشترك ومركبات الأجرة 348 مليون راكب خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغ متوسط عدد الركاب اليومي 1.9 مليون راكب.

وتشكل منظومة التنقل المتكاملة والمتنامية هذه قاعدة قوية لتطوير خدمات المركبات ذاتية القيادة وتوسيع نطاقها مستقبلاً.

و تعتبر مركبات الأجرة ذاتية القيادة أحد المكونات الرئيسة لمنظومة التنقل المستقبلية في دبي، إلى جانب وسائل النقل العام ومركبات الأجرة وخدمات التنقل المشترك، بما يقدم نموذجا جديدا للنقل الآمن والمدعوم بالتكنولوجيا.

ومع قطع أكثر من 4 ملايين كيلومتر، وتنفيذ آلاف الرحلات للمتعاملين، وتحقيق نسبة رضا بلغت 97%، ينتقل برنامج مركبات الأجرة ذاتية القيادة في دبي من مرحلة إثبات جدوى التقنية إلى مرحلة توسيع نطاق التنقل ذاتي القيادة في ظروف التشغيل الفعلية.

ومن شأن مواصلة التوسع في خدمات التنقل أن تدعم رؤية دبي لترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة في النقل الذكي والمستدام، والإسهام مباشرة في تحقيق طموحها بأن تكون رحلة واحدة من كل أربع رحلات تنقل في دبي ذاتية القيادة بحلول عام 2030.