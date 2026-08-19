شركة Generation 5 القابضة تشارك للمرة الأولى في معرض "أيام دالو الصناعية 2026" بالدنمارك

هيرنينغ (الدنمارك) في 19 أغسطس/وام/ تشارك شركة Generation 5 القابضة للمرة الأولى في فعاليات "أيام دالو الصناعية 2026" التي انطلقت اليوم في مدينة هيرنينغ الدنماركية وتستمر حتى 20 أغسطس الجاري، في خطوة تستهدف توسيع نطاق أعمال الشركة في الأسواق الدولية، وتعزيز التواصل مع الجهات الدفاعية والعملاء والشركاء الصناعيين في دول الشمال الأوروبي.

يُعد المعرض من أبرز الفعاليات الدفاعية في المنطقة الاسكندنافية، ويجمع ممثلين عن القوات المسلحة والجهات المعنية بالمشتريات الدفاعية، إلى جانب شركات ومؤسسات متخصصة في مجالات الدفاع والأمن والتكنولوجيا، وتتيح للعارضين والمشاركين استعراض منتجاتهم وبحث احتياجات القطاع وفرص التعاون والشراكات.

تأتي مشاركة Generation 5 القابضة في ظل تنامي الاهتمام في دول الشمال الأوروبي بتحديث القدرات الدفاعية وتعزيز الجاهزية، إلى جانب التركيز على تطوير واقتناء التقنيات والمنظومات التي تلبي المتطلبات العملياتية الحالية والمستقبلية.

وأكدت الشركة أن مشاركتها الأولى في "أيام دالو الصناعية 2026" تمثل خطوة مهمة لتوسيع حضورها على الساحة الدولية، مشيرة إلى أن منطقة الشمال الأوروبي تعد سوقاً مهمة بالنسبة لها، وأن الفعالية توفر فرصة للتعريف بقدراتها الصناعية، والالتقاء بمختلف الجهات العاملة في قطاع الدفاع، والتعرف بصورة أعمق إلى احتياجات العملاء والشركاء المحتملين.

وأوضحت أن المشاركة تستهدف أيضا بناء علاقات طويلة الأمد تفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكات، وتطوير فرص ومشاريع مشتركة في المنطقة.

وتشارك الشركة في الحدث في وقت تحظى فيه منتجاتها وحلولها الدفاعية باهتمام من عدد من الدول الأوروبية، مع وجود طلبات ومباحثات بشأن الحصول على مجموعة من منتجات Generation 5، في مؤشر على فرص التوسع في الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.

وتستعرض Generation 5 القابضة خلال مشاركتها مجموعة من قدراتها وحلولها الدفاعية، تشمل مركبة سويحان المدرعة الخاصة بنقل الجنود، ذات الدفع الثماني، والمزودة بمنظومات حماية متقدمة لمواجهة مختلف التهديدات، بما فيها التهديدات النووية والبيولوجية.

كما تستعرض نماذج من صواريخ (الحداه) عالية الدقة مع منظومة إطلاقها المثبتة على مركبة (مزيد) رباعية الدفع، كمنظومة متكاملة، إضافة إلى منظومة (الدرع) للدفاع الجوي قصير المدى، والمخصصة لمواجهة الطائرات المسيّرة والذخائر الجوالة، من خلال قدرات متكاملة للاستشعار والاعتراض.

وتشمل المعروضات كذلك المركبة غير المأهولة (كوبرا) متعددة المهام، والمخصصة للعمليات الميدانية والاستطلاع والتعامل مع التهديدات الجوية والبرية، ونظام السلاح عن بعد (R400) الذي سيتم تطويره وتصنيعه بالتعاون مع شركة EOS، إلى جانب طائرة (بدر-250) الهجومية الخفيفة، وطائرة( بدر-250 تي) التدريبية المتقدمة، والمركبة (MCAV 005 ) كناقلة أفراد مدرعة متعددة المهام، فضلاً عن عدد من حلولها ومنتجاتها الدفاعية المبتكرة ذات الصلة.

ومن جانبه يستعرض قسم الصناعات المتقدمة قدراته في تصنيع الأجزاء والمكونات والقطع الفرعية لمختلف المنظومات الدفاعية البرية والجوية والبحرية والصاروخية.

وتتيح مشاركة Generation 5 القابضة في المعرض فرصة لقاء الجهات المعنية بالدفاع والمشتريات في دول الشمال الأوروبي، ومناقشة احتياجاتها، وبحث فرص التعاون المرتبطة بالمنتجات والحلول التي تقدمها الشركة.