تحت رعاية هزاع بن زايد.. (اقتصادية أبوظبي) تنظم الدورة الأولى من منتدى العين لأعمال المستقبل 28 و29 سبتمبر

العين في 19 أغسطس / وام / تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنظم دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي الدورة الأولى من «منتدى العين لأعمال المستقبل» يومي 28 و29 سبتمبر 2026 في مركز أدنيك العين، بهدف دفع الاستثمار والنمو الاقتصادي طويل الأمد في منطقة العين، مع التركيز على تطوير المواهب والبحث والتطوير والتعليم العالي والتقنيات الزراعية والتصنيع المتقدم والنقل الذكي والطاقة المتجددة والسياحة المستدامة.

يُقام المنتدى تحت شعار «استثمر، طوّر، ازدهر»، وتتضمن أجندته كلمات رئيسية يلقيها عدد من أبرز صناع القرار والخبراء لاستعراض رؤيتهم في مجالات السياسات والبنية التحتية، وتسهيل الوصول إلى رأس المال، وتطوير الكفاءات، إلى جانب الفرص التي تتيحها الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز دور منطقة العين في دعم النمو والتنويع الاقتصادي.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "نتقدم ببالغ التقدير والامتنان إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على رعايته الكريمة لهذا المنتدى، الذي يأتي تماشياً مع خطط التنمية الشاملة الهادفة إلى تسريع التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتوازناً وذكاءً واستدامة؛ إذ يوفر إطلاق منتدى العين لأعمال المستقبل منصة ملائمة تجمع مختلف الأطراف المعنية لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات ووضع استراتيجيات تدفع النمو الاقتصادي وتوفر الوظائف وتخلق مزيداً من الفرص".

وأضاف معالي الزعابي: «يجسد تنظيم منتدى العين لأعمال المستقبل التزام القيادة الحكيمة الراسخ بتعزيز الدور المحوري الذي تؤديه منطقة العين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.. وتمثل هذه المبادرة عاملاً استراتيجياً لتهيئة بيئة تلتقي فيها الابتكارات بالفرص، بما يُمكّن الكفاءات ورواد الأعمال والمستثمرين والشركات من استحداث الفرص والاستفادة منها في القطاعات التي تمتاز بمعدلات نمو مرتفعة.. وهذا من شأنه ترسيخ مكانة العين مركزاً عالمياً تتعاون فيه العقول المبدعة والاستثمارات النوعية ضمن منظومة أعمال داعمة للنمو، من أجل صناعة مستقبل أفضل لنا ولشركائنا في مختلف أنحاء العالم».

ويوفر (منتدى العين لأعمال المستقبل) منصة متكاملة تنسق بين التوجهات والتنفيذ والفرص، من خلال جمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات المعنية بتطوير المواهب في إطار واحد ويعكس دور دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في دعم منطقة العين وإمكاناتها للتوسع ودعم اقتصاد المستقبل، بما يتيح نمو الأعمال ضمن المشهد الاقتصادي المتنامي لإمارة أبوظبي.

وتتمتع منطقة العين بمميزات تنافسية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات النوعية في قطاعات الزراعة والتعليم العالي والسياحة والتصنيع المتقدم، ما أدى إلى نمو عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في منطقة العين بنسبة 58% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بعد تسجيل نمو سنوي بنسبة 29 % خلال عام 2025 مقارنةً بعام 2024.

وينظم الحدث بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وبنك أبوظبي التجاري، الشريك الاستراتيجي للمنتدى، ومناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (مجموعة كيزاد)، شريك المحور الاقتصادي للمنتدى، ما يعكس التزام المؤسسات والشركات الكبرى بتعزيز الفرص الاقتصادية في منطقة العين.

ويتضمن برنامج المنتدى كلمات رئيسية وعروضاً تقديمية وجلسات تفاعلية تسلط الضوء على مقومات منطقة العين وإمكاناتها وأولوياتها ومسارات المشاريع الاستراتيجية.

وتشكل متطلبات سوق العمل في منطقة العين وآليات مواءمة تطوير المواهب مع استراتيجيات النمو ومتطلبات قطاع الأعمال، إلى جانب تعزيز دور منطقة العين مركزاً للبحث والتطوير، محاور رئيسية للنقاش خلال المنتدى من خلال استعراض عدد من الجهات المشاركة فرص الاستثمار والبرامج الداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الرئيسية، مع تسليط الضوء على تفاصيل الفرص المتاحة في منطقة العين.