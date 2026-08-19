"بيت الخير" تجدد التزامها برسالتها الإنسانية

دبي في 19 أغسطس/وام/ احتفت جمعية بيت الخير اليوم باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 من أغسطس من كل عام مجددة التزامها برسالتها الإنسانية في خدمة المجتمع ومساندة الأسر المتعففة والحالات الإنسانية وترسيخ قيم التكافل والعطاء التي أصبحت نهجاً راسخاً في دولة الإمارات.

وتجسد "بيت الخير" هذه القيم من خلال منظومة متكاملة من المشاريع والبرامج الخيرية والإنسانية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع وتحرص على الاستجابة للاحتياجات المتجددة بأساليب مؤسسية تواكب تطورات العمل الخيري والإنساني.

وبلغ إجمالي إنفاق الجمعية على مشاريعها الخيرية منذ بداية العام 2026 وحتى نهاية يوليو الماضي 142 مليونا و183 ألفا و791 درهما استفادت منه آلاف الأسر والحالات المستحقة.

فيما تجاوز إنفاق مشروع المساعدات الطارئة 60 مليون درهم ليواصل تصدره لمشاريع الدعم الإنساني بما يعكس حجم الاستجابة التي تقدمها الجمعية للحالات التي تواجه أزمات وظروفاً طارئة.

وأكدت الجمعية أن العمل الإنساني ليس مجرد تقديم مساعدة مادية وإنما هو رسالة متكاملة تستهدف صون كرامة الإنسان وتخفيف معاناته وتمكينه من تجاوز ظروفه وبناء مجتمع أكثر تكافلاً وتراحماً مشيرة إلى أن نجاح العمل الخيري يقوم على الشراكة بين المؤسسات الإنسانية والجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع والداعمين لمسيرة الخير.