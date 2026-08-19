بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات تنطلق غدا في أبوظبي

أبوظبي في 19 أغسطس/ وام / تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، تنطلق غدا النسخة الرابعة من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات 2026، في مقر الأكاديمية بأبوظبي.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيان لها أن البطولة ستقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أغسطس الحالي، بمشاركة 6 فرق هي أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وسموحة المصري، وسلوى الصباح الكويتي، ووادي فينان الأردني، والشرطة السوري، و6 أكتوبر المصري، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة.

وأوضحت أن الافتتاح يتضمن استعراض الفرق المشاركة، للترحيب بالمشاركين، ومن ثم انطلاق المنافسات بمباراتين، إذ تجمع الأولى بين فريقي 6 أكتوبر المصري والشرطة السوري، بينما يلتقي فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك في المباراة الثانية مع فريق وادي فينان الأردني.

وأشارت اللجنة إلى اكتمال كافة التدابير المطلوبة لاستضافة الحدث ونجاحه، وتوفير جميع متطلبات تميزه على غرار النسخ الماضية التي شهدت مستويات فنية لافتة، جسدت التطور الذي تشهده اللعبة، بالإضافة إلى الإشادة الواسعة من المشاركين بالجهود التنظيمية للأكاديمية في استضافته، بمشاركة الأطقم التحكيمية المعتمدة من اتحاد الإمارات للكرة الطائرة في إطار التعاون والتنسيق المشترك في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية.