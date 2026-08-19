إقبال طلابي على فعاليات "التعليم" و"مواصلات الإمارات" بمهرجان الشيخ زايد الصيفي

أبوظبي في 19 أغسطس / وام / شهدت فعاليات وزارة التربية والتعليم بوصفها الشريك الإستراتيجي، ومواصلات الإمارات ضمن مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 في منطقة الوثبة، إقبالا كبيرا من قبل الطلبة بمختلف فئاتهم العمرية على الأنشطة التعليمية والورش التوعوية المتنوعة، وذلك تزامنا مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2026-2027.

وحرصت مواصلات الإمارات في هذا السياق على تثقيف الطلبة وتعريفهم بـ "القاعدة الذهبية" من خلال توفير فرص الممارسة العملية عبر نموذج "الحافلة الكهربائية".

وأكد سليمان جاسم الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي بمواصلات الإمارات، أن تطبيق هذه القاعدة يرتكز على تنفيذ إرشادات التوعية والإجراءات الخاصة بحرم الحافلة، وتدريب الطلبة على الطريقة الصحيحة للصعود والنزول منها، بهدف الحفاظ على سلامتهم وتوفير أفضل الممارسات التي ترفع مستوى الوعي بالاستخدام الآمن للحافلات المدرسية خلال رحلتي الذهاب والعودة.

وأوضح الحمادي أن منصة مواصلات الإمارات في المهرجان شكلت هدفا مهما ووجهة رئيسية للمدارس المختلفة، نظرا للقيمة العالية التي تقدمها برامج التوعية في إثراء الجوانب المعرفية المتعلقة باستخدام الحافلات المدرسية، مبينا أن مسؤولي مواصلات الإمارات عملوا بالتعاون مع اللجنة المنظمة على تقديم تجربة مميزة للطلبة من كافة الأعمار، تضمنت شرحا مبسطا لوسائل السلامة ومحاكاة حية للتجربة العملية بالصعود والنزول من الحافلة الكهربائية المتواجدة في المهرجان.

وترافق هذا التفاعل مع ما قدمه المحاضرون في منصة وزارة التربية والتعليم من حزمة ورش تعليمية، ضمن الفعاليات المستمرة التي نظمتها الوزارة منذ انطلاق المهرجان الشهر الماضي، والتي ركزت بشكل أساسي على تنمية مهارات الناشئة والطلبة، ونشر مفاهيم المعرفة والابتكار ضمن بيئة تعليمية محفزة وداعمة.