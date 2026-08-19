شراكة بين نادي الفجيرة العلمي و"الموارد البشرية" لتعزيز الابتكار

الفجيرة في 19 أغسطس/ وام / أعلن نادي الفجيرة العلمي ودائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، عن شراكة مؤسسية لتكامل الجهود والخبرات، ودعم مسارات الابتكار والتطوير المؤسسي، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وخدمة المجتمع في إمارة الفجيرة.

جاءت الشراكة بموجب مذكرة تفاهم وقعها سعادة الدكتور سيف محمد عبيد المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، وسعادة محمد خليفة الزيودي، مدير دائرة الموارد البشرية.

وتهدف المذكرة إلى بناء شراكة إستراتيجية مستدامة، تتوافق مع التوجهات الحكومية والإستراتيجية لدولة الإمارات وإمارة الفجيرة، من خلال تكامل الموارد والإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين، والاستفادة من الكفاءات والخبرات المهنية في مجالات الابتكار والبحوث والبرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الأهداف المؤسسية للطرفين.

وتتضمن مجالات التعاون تبادل المعرفة والخبرات المؤسسية والمعلومات والدراسات والأبحاث ذات العلاقة، وتنظيم الزيارات والاجتماعات والفعاليات المشتركة، إلى جانب بحث واستحداث فرص جديدة للتعاون في المجالات التي تخدم الطرفين وتحقق قيمة مضافة للمجتمع.

وأكد مدير نادي الفجيرة العلمي، أن المذكرة تمثل خطوة نحو توسيع نطاق التعاون المؤسسي، وفتح آفاق جديدة أمام توظيف العلوم والابتكار والتكنولوجيا في دعم التطوير المؤسسي وخدمة المجتمع مشيرا إلى حرص النادي على بناء شراكات نوعية مع مختلف الجهات والمؤسسات، انطلاقاً من دوره في تمكين المواهب، ونشر ثقافة الابتكار، وتطوير المهارات العلمية والتقنية، ودعم المشاريع والأفكار التي تسهم في صناعة المستقبل.

وقال مدير دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، إن بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات المتخصصة يسهم في إيجاد حلول مبتكرة، وتطوير بيئة العمل، وتعزيز الاستثمار في الكفاءات والمهارات، بما يتوافق مع توجهات حكومة الفجيرة نحو التطوير والتميز المؤسسي واستشراف المستقبل لافتا إلى أن مذكرة التفاهم تشكل إطاراً عاماً للتعاون، على أن يتم تطويره وفق احتياجات الطرفين وأولوياتهما المؤسسية.