طلبات اللجوء في النمسا تسجل أدنى مستوى منذ 10 سنوات

فيينا في 19 أغسطس/ وام / انخفض عدد طلبات اللجوء الجديدة المقدمة في النمسا، لأول مرة منذ 10 سنوات، إلى أدنى مستوى مسجلاً 244 طلباً في شهر يوليو الماضي، بتراجع قدره نحو 65% مقارنة بنفس الشهر على أساس سنوي.

وأظهرت أحدث أرقام رسمية، تراجع إجمالي عدد طلبات اللجوء الجديدة وطلبات التمديد بنسبة 48% إلى 840 طلبا، في شهر يوليو، وتراجع عدد الطلبات خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بنسبة 45% إلى 5.743 طلب لجوء.

وأكدت الداخلية النمساوية انخفاض حالات ضبط المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود مع المجر، بشكل حاد إلى 339 شخصاً، منذ مطلع العام الحالي حتى أول أغسطس، مقارنة بنحو 16 ألف شخص في 2023، بانخفاضٍ يبلغ نحو 98% خلال ثلاث سنوات فقط.

وأشارت إلى نجاح تفكيكَ طرق التهريب في شرق النمسا، بالتعاون مع السلطات المجرية، من خلال العملية "فوكس" المشتركة لمكافحة تهريب اللاجئين، فضلًا عن التطوير المستمر لمفهوم حماية الحدود.