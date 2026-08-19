معهد الشارقة للعلوم القضائية يعزز الثقافة القانونية لدى الأطفال

الشارقة في 19 أغسطس/ وام / يواصل معهد الشارقة للعلوم القضائية برنامج "قضاة الغد" الذي يستمر حتى 20 أغسطس الحالي، بمشاركة 20 طفلاً وطفلة، بهدف تعريفهم بمفاهيم العدالة والقانون، وتنمية معارفهم ومهاراتهم من خلال برنامج تفاعلي جمع بين الجانب المعرفي والتطبيقي، وربط المفاهيم القانونية بمواقف واحتياجات من واقع حياتهم اليومية.

ويأتي تنظيم البرنامج ضمن جهود دائرة القضاء بالشارقة في تنفيذ المبادرات والبرامج الموجهة للنشء، بما يسهم في تقديم تجارب تعليمية تفاعلية مرتبطة بالمجال القضائي.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الورش والتجارب التفاعلية التي وظّفت تقنيات الذكاء الاصطناعي وتتيح للمشاركين فرصة التعرف إلى عدد من جوانب العمل القضائي، من خلال محور تجربة المهن القضائية، الذي يعرّفهم بطبيعة المهن المرتبطة بالمنظومة القضائية، إلى جانب "المحقق الصغير"، الذي يتيح لهم خوض تجربة عملية تحاكي مهام التحقيق، وتنمية مهارات الملاحظة والتحليل وربط المعلومات.

ويتناول البرنامج، "حل النزاعات والوساطة الأسرية والمدرسية"، حيث يتعرّف الأطفال إلى أساليب التعامل مع الخلافات وأهمية الحوار والاستماع للوصول إلى حلول مناسبة، إلى جانب "المحامي الصغير وفن المرافعة"، الذي يتعرفون من خلاله إلى أساسيات المرافعة والتدرب على عرض الأفكار والحجج، ويُختتم البرنامج بمحور “المحاكمة الصورية" يخوض خلالها المشاركون تجربة متكاملة تحاكي أجواء المحاكمة.

وتشمل أعمال البرنامج أنشطة تفاعلية يومية تعزز التجارب المقدمة في المحاور، وتسهم في تنمية مهارات التفكير والحوار واتخاذ القرار، بما يسهم في غرس قيم المسؤولية واحترام القانون.