البديوي يثمن جهود الإمارات الإنسانية في إتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

الرياض في 19 أغسطس/ وام / أشاد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات، والتي أسفرت عن إتمام عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا.

وأكد معاليه، في بيان أن ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من وساطات فاعلة في هذا الملف يعكس نهجها الراسخ في توظيف الدبلوماسية لخدمة القضايا الإنسانية، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، وفتح آفاق أوسع أمام التحركات الهادفة إلى إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، وصولاً إلى تسوية سلمية مستدامة تحقق الأمن والاستقرار وتصون أرواح المدنيين.

وقال الأمين العام، أن دول مجلس التعاون تضطلع بأدوار مهمة في دعم مسارات التهدئة وتقريب وجهات النظر في العديد من الملفات، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الحوار والوسائل الدبلوماسية في التعامل مع الأزمات الدولية.

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