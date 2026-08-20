اختتام فعاليات "صيف المجالس 2026"

أبوظبي في 20 أغسطس/ وام/ اختتمت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، فعاليات صيف المجالس 2026، والتي هدفت إلى الاستغلال الأمثل للعطلة الصيفية والتعلم والإبداع وتنمية المهارات الحياتية لجميع فئات المجتمع من مختلف الأعمار.

وتضمنت الفعاليات، التي قدمت تجربة استثنائية خلال الفترة من 13 يوليو إلى 19 أغسطس 2026، مجموعة من البرامج والأنشطة الصيفية التي تهدف لترسيخ الهوية الوطنية، وتنمية المهارات، وتعزيز التلاحم المجتمعي، بجانب رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع.

وتضمن صيف المجالس هذا العام ،36 مجلسا لتحفيظ القرآن الكريم بمشاركة أكثر من 1,700 طالب وطالبة في برنامج حلقات تحفيظ القرآن الكريم والذي جاء بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حيث قدمت 620 جائزة و3 برامج مصاحبة وهي تصحيح التلاوة وحفظ القرآن الكريم، وقصص المبروكة، وحرف الضاد.

وأقيمت مجموعة من الورش الفنية والتعليمية، تجاوز عددها 55 ورشة متنوعة بين ورش فنية وحرف يدوية، وورش تعليم الزراعة والثقافة الإماراتية وغيرها، وذلك بحضور أكثر من 1,300 مشارك، فيما أُقيمت 22 فعالية رياضية وورش تثقيفية للأسرة.

وهدف برنامج أصيل، الذي أُقيم في مجلسي الرحبة والجفير، إلى تعزيز القيم والهوية الإماراتية، وتمكين المشاركين من تطبيق المهارات المرتبطة بالموروث والعادات والتقاليد والتفاعل مع عناصره من خلال التجربة والممارسة، بجانب تعريفهم بالمفاهيم المرتبطة بالثقافة الإماراتية.

وركز البرنامج هذا العام على أربع محاور رئيسية، هي تعزيز الهوية الوطنية، وتطوير المهارات الإبداعية والحياتية لكافة فئات المجتمع، والفعاليات الرياضية وتنمية السلوكيات الإيجابية ورفع وعي وتثقيف الصغار والأسرة، وذلك بالتعاون مع 11 جهة وشركة، منها الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وأبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، ومجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد النسائي العام، ومجلس الأمن السيبراني، ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومجموعة سلال، واستوديو كناز للفنون، وعزبة اكسبيرينس.