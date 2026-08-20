بقيادة بوجاتشار/ "الإمارات للدراجات" يرفع درجة استعداداته لطواف إسبانيا

أبوظبي في 20 أغسطس/ وام/ أعلن فريق الإمارات- إكس آر جي للدراجات الهوائية، رفع درجة استعداداته لخوض منافسات النسخة الـ81 من طواف إسبانيا "لا فولتا"، آخر الطوافات الكبرى في موسم 2026، للمنافسة على اللقب بقيادة السلوفيني تادي بوجاتشار، بطل العالم والفائز بطواف فرنسا خمس مرات.

ويخوض بوجاتشار منافسات الطواف، التي تنطلق من موناكو بعد غد "السبت"، بمعنويات مرتفعة بعدما قدم مستويات مميزة في طواف فرنسا، مستهدفاً إحراز لقبه الأول في طواف إسبانيا وإضافة إنجاز جديد إلى سجله في الطوافات الكبرى.

وأعرب بوجاتشار عن سعادته بعودته للمشاركة في طواف إسبانيا، لافتا إلى أنه شارك للمرة الأولى في هذا السباق عام 2019.

ويضم فريق الإمارات-إكس آر جي مجموعة من أبرز الدراجين لدعم بوجاتشار، يتقدمهم البرتغالي جواو ألميدا، وصيف طواف إسبانيا في العام الماضي، والعائد إلى المنافسات بعد موسم شهد العديد من التحديات، إلى جانب الأسترالي جاي فاين، بطل طواف "داون أندر"، والشاب الإسباني بابلو توريس المتخصص في المراحل الجبلية.

كما تضم التشكيلة كيفن فيرمايركي، وبافل سيفاكوف، وإيفو أوليفيرا، ودومين نوفاك، الذين سيؤدون أدواراً مختلفة لدعم الفريق خلال المراحل الجبلية، والسيطرة على محاولات الهروب، وقيادة الفريق في المقاطع المسطحة والوديان.

وتشهد المنافسة على القميص الأحمر مشاركة نخبة من أبرز الدراجين، يتقدمهم السلوفيني بريموش روغليتش، الذي يعود إلى سباقات الطوافات الكبرى بعد غيابه عن طواف فرنسا، والإسباني ميكيل لاندا مع فريق سودال كويك-ستيب، إضافة إلى البلجيكي سيان أويتديبروكس مع فريق موفيستار، والكولومبي نايرو كينتانا.

ويبدأ السباق بمرحلة ضد الساعة الفردية لمسافة 9.4 كيلومتر في موناكو، تليها مرحلة ثانية ذات مسار متعرج، فيما يشهد الأسبوع الأول أول اختبار حقيقي للترتيب العام في المرحلة السابعة، التي تتضمن صعوداً من الفئة الثانية يعقبه مباشرة صعود من الفئة الأولى، قبل أن تحمل المرحلة التاسعة صعوداً طويلاً من الفئة الأولى يسبق يوم الراحة الأول.

ويأمل فريق الإمارات- إكس آر جي للدراجات الهوائية، في مواصلة نتائجه المميزة هذا الموسم، مع سعي بوجاتشار لإضافة لقب طواف إسبانيا إلى سجله، في ظل تشكيلة قوية تستهدف المنافسة على القميص الأحمر حتى المرحلة الختامية من السباق.