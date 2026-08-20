ارتفاع صادرات وواردات اليابان لأعلى مستوى خلال يوليو

طوكيو في 20 أغسطس/ وام/ ارتفعت صادرات اليابان إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال شهر يوليو الماضي، بفضل انخفاض قيمة الين، وقوة الطلب على منتجات أشباه الموصلات، كما سجلت واردات اليابان أعلى مستوى شهري خلال يوليو الماضي.

وأظهرت البيانات الصادرة، اليوم الخميس، أن الصادرات زادت بنسبة 23.2 بالمئة على أساس سنوي لتسجل رقمًا قياسيًا بلغ 11.5 تريليون ين، وهو ما يتجاوز متوسط ‌توقعات السوق بزيادة 19.9 بالمئة، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 19.3 بالمئة خلال يونيو.

وأوضحت أن الصادرات ارتفعت بفضل الطلب القوي المتعلق بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، فيما أدى الانخفاض الحاد في قيمة الين إلى جعل أسعار السلع اليابانية أكثر تنافسية بالنسبة للمشترين الأجانب.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي قيمة الواردات اليابانية بنسبة 27.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق إلى 12.1 تريليون ين (76.39 مليار دولار)، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا للشهر الثاني على التوالي، ومتجاوزًا توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة 26.5 بالمئة.

وارتفعت أحجام واردات ‌النفط 5.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وهي أول زيادة خلال أربعة أشهر، في حين ‌قفزت القيمة الإجمالية 87.8 بالمئة.

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