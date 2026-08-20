وسمية المنصوري تحصد لقب "حماة الوطن" في "أبوظبي الدولي للشطرنج"

أبوظبي في 20 أغسطس/ وام/ أسفرت منافسات بطولة "حماة الوطن"، ضمن مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج المقام حاليا حتى 24 أغسطس الجاري، عن فوز اللاعبة وسمية المنصوري بلقبها أمس.

وأحرز محمود الدرعي المركز الثاني، وجاء ثالثا محمد المزروعي، فيما توج الفائزين هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، بحضور إبراهيم محمد المرزوقي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وسعيد أحمد الخوري المدير التنفيذي.

وتواصلت المنافسات مساء أمس بإقامة الجولة الخامسة لبطولة الأساتذة والمفتوحة، والثامنة ببطولة الناشئين، وسط منافسة كبيرة بين المشاركين والمشاركات.

كما انطلقت بطولة تحدي أبوظبي للشطرنج الخاطف عبر منصة "CHESS.COM"، بمشاركة نخبة من أبطال اللعبة على مستوى العالم، يتقدمهم اللاعب الأمريكي هيكاروا ناكامورا.