المهيري يحصد المركز الثالث في فئة الـ"أوبتمست" ببطولة عُمان للشراع

أبوظبي في 20 أغسطس/ وام/ أحرز ذياب المهيري، لاعب فريق أبوظبي للشراع الحديث وأكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية أمس، المركز الثالث في منافسات فئة القوارب الشراعية للناشئين “أوبتمست” ضمن بطولة عُمان للشراع 2026، التي أقيمت في منطقة رأس الحد بولاية صور، بمشاركة أكثر من 64 بحاراً من سلطنة عُمان والإمارات وسريلانكا.

وقدم المهيري مستويات مميزة خلال أيام البطولة، وتمكن من التعامل مع التحديات المرتبطة بالظروف الجوية والبحرية التي صاحبت المنافسات، ليختتم مشاركته بالصعود إلى منصة التتويج وتحقيق المركز الثالث في الفئة.

ولم تقتصر مشاركة فريق أبوظبي للشراع الحديث على المنافسة على المراكز المتقدمة، إذ حرصت أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية على إتاحة الفرصة أمام عدد من لاعبيها الجدد لخوض أولى تجاربهم التنافسية الخارجية، من خلال مشاركة علي الرميثي، وعلي إبراهيم، وهزاع إبراهيم، ونوح البلوشي في فئة “أوبتمست".

ونجح اللاعبون الأربعة في استكمال منافسات البطولة رغم صعوبة الأجواء البحرية، في خطوة تعكس أهمية البرنامج التدريبي للأكاديمية الهادف إلى تطوير المواهب الواعدة، والارتقاء بمستوياتها الفنية والبدنية، وتعزيز خبراتها عبر المشاركة في البطولات الخارجية.

وتأتي مشاركة فريق أبوظبي للشراع الحديث، ضمن إستراتيجية نادي أبوظبي للرياضات البحرية وأكاديميته الهادفة إلى توسيع قاعدة ممارسة الشراع الحديث، واكتشاف المواهب وصقلها، وبناء مسار متدرج للاعبين يبدأ من مراحل التدريب والتأهيل وصولاً إلى المنافسات المحلية والدولية.