عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية كولومبيا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

أبوظبي في 20 أغسطس/ وام/ بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي عمر بولا إسكوبار، وزير خارجية جمهورية كولومبيا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما هنأ سموه، معالي عمر بولا إسكوبار بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية كولومبيا، معرباً عن تطلعه إلى العمل معه بما يسهم في تحقيق المزيد من النمو والتطور في علاقات التعاون بين البلدين.

وأعرب سموه، خلال الاتصال الهاتفي، عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته كولومبيا، مؤكداً تضامن دولة الإمارات مع كولومبيا حكومة وشعباً.

وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.