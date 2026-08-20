" ديل تورو" دراج فريق الإمارات يفوز بالمرحلة التمهيدية لطواف ألمانيا

برلين في 20 أغسطس/ وام/ استهل فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية، مشاركته في طواف ألمانيا بتحقيق الفوز عبر لاعبه المكسيكي إسحاق ديل تورو، الذي أحرز المركز الأول أمس في المرحلة التمهيدية للسباق، ليحصد القميص الأصفر ويتصدر الترتيب العام.

وأقيمت المرحلة التمهيدية، لمسافة تزيد قليلاً على 3 كيلومترات في مدينة باد أورب الألمانية، ضمن سباق ضد الساعة، وشهدت منافسة قوية بين نخبة الدراجين، حيث أنهى ديل تورو المسار في زمن بلغ 3 دقائق و8 ثوان، متفوقاً بفارق ثانيتين عن الفرنسي بول مانييه من فريق سودال كويك ستيب، فيما جاء البلجيكي لورينز ريكس ثالثاً بفارق 5 ثوان.

وشهدت المرحلة أيضاً تألق زميله في فريق الإمارات إكس آر جي، البرتغالي أنطونيو مورغادو، الذي أنهى السباق في المركز السابع، بفارق 7 ثوان عن المتصدر.

وبالفوز يتصدر ديل تورو الترتيب العام للسباق، بزمن 3 دقائق و8 ثوان، يليه مانييه بفارق ثانيتين، ثم ريكس بفارق 5 ثوان، فيما يحتل مورغادو المركز السابع بفارق 7 ثوان عن المتصدر.