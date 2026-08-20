"إمارات" تعزز قدراتها الرقمية وتبني حلول الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع "دل تكنولوجيز"

دبي في 20 أغسطس/ وام/ عززت شركة الإمارات للبترول "إمارات"، قدراتها في مجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بموجب مذكرة تعاون مع "دل تكنولوجيز"، تهدف إلى تطوير البنية التحتية التقنية، وتوسيع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات الرقمية لدى موظفي الشركة.

وقع مذكرة التعاون برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول "إمارات"، ووليد يحيى، المدير العام لمنطقة جنوب الخليج في "دل تكنولوجيز"، حيث تحدد المذكرة إطاراً للتعاون في استكشاف الفرص التي تسهم في تطوير قدرات "إمارات" في مجال الذكاء الاصطناعي وتحديث بنيتها التحتية التقنية، إلى جانب تزويد الموظفين بالمعارف والمهارات اللازمة لدعم التحول الرقمي.

وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تقييم الاحتياجات التقنية المتطورة لـ "إمارات"، وتحديد فرص تحديث البنية التحتية التقنية الأساسية، ودراسة الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ومرونة الأعمال، إلى جانب إعداد خارطة طريق تتماشى مع أولويات الشركة طويلة الأمد.

كما يشمل التعاون تنظيم ورش عمل متخصصة ومتعددة المستويات، بهدف تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي على مستوى الشركة، وتعزيز مهارات الموظفين في المجالات ذات الصلة بالتحول الرقمي.

وقال برهان الهاشمي، إن "إمارات" تنظر إلى كل تعاون إستراتيجي باعتباره رافداً مهماً لمسيرة تحولها الشاملة، وتجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات اللازمة لتعزيز أعمالنا، والارتقاء بالأداء، وتحقيق قيمة مستدامة، ما يعكس الالتزام بالإسهام في بناء اقتصاد أكثر تقدماً وتنافسية وجاهزية للمستقبل، من خلال العمل مع شركاء عالميين رائدين مثل "دل تكنولوجيز".

من جانبه، قال وليد يحيى، إن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة أمام المؤسسات لإعادة تصور أساليب عملها، وتعزيز تفاعلها مع المتعاملين، وتحقيق قيمة أكبر، ومن خلال الجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والقدرات السحابية، والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يؤسِّس هذا التعاون قاعدة متينة للابتكار القابل للتوسع، ويدعم رؤية "إمارات" لبناء اقتصاد مُمكَّن رقمياً.

وتأتي مذكرة التعاون في إطار إستراتيجية "إمارات" للتحول، التي تركز على تعزيز القدرات التقنية والمرونة التشغيلية وتوسيع الشراكات الإستراتيجية.