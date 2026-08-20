اليونان تسجل 157 إصابة و13 وفاة بفيروس غرب النيل

أثينا في 20 أغسطس/ وام/ سجلت اليونان 157 إصابة بفيروس غرب النيل، و13 حالة وفاة، منذ بداية العام الجاري.

وذكرت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان "إي أو دي واي"، إنه حتى أمس "الأربعاء"، زاد عدد الإصابات بفيروس غرب النيل بحوالي أربعة أضعاف خلال أسابيع، فيما تم تسجيل 42 حالة إصابة في نهاية يوليو الماضي .

وينتقل الفيروس من خلال البعوض، وتمر أغلب الإصابات بدون أعراض أو تتسبب فقط في أعراض خفيفة، وتحدث الإصابات الشديدة في الأساس بين

كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض معينة .

وتأتي زيادة الإصابات في اليونان، فيما تشهد أجزاء من جنوب أوروبا زيادة في أعداد حالات الإصابة بالفيروس.

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