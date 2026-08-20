الممزر موقعاً جديدا لمنافسات ترايثلون دبي T100 نوفمبر المقبل

دبي في 20 أغسطس/ وام / أعلنت منظمة محترفي الترايثلون، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومجلس دبي الرياضي، عن اختيار الممزر موقعاً جديداً لنسخة عام 2026 من "دبي T100 للترايثلون"، والمقرر إقامته خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل، باعتباره المحطة قبل الأخيرة ضمن سلسلة "T100 السباق إلى قطر" التي تضم تسع سباقات.

وبعد نسختين أقيمتا في مضمار ميدان، سينتقل الحدث إلى الساحل، حيث توفر شواطئ الممزر، ومساحاته الخضراء مشهداً جديداً، ومساراً يستعرض جانباً مختلفاً من المدينة.

ويمتد مسار الدراجات عبر ميناء الحمرية وجزر دبي قبل الصعود إلى جسر إنفينيتي، حيث سيمر الرياضيون بميناء راشد والسفينة كوين إليزابيث 2، فيما يظهر برواز دبي وبرج خليفة في الأفق، قبل الدوران والعودة إلى الممزر.

وتبث جولة "T100" العالمية للترايثلون مباشرة في أكثر من 195 منطقة، من خلال شراكة منظمة محترفي الترايثلون مع وارنر براذرز ديسكفري، وشبكة من القنوات الدولية والإقليمية والمحلية، بما فيها "beIN Sports" في منطقة الشرق الأوسط. ويضع المسار الجديد أفق المدينة.

وستكون أفضل لاعبات الترايثلون في العالم تحت الأضواء في دبي هذا العام، عقب التغييرات التي طرأت على نظام المنافسات، والتي تشهد مشاركة المحترفين من الرجال والسيدات في أربع عطلات نهاية أسبوع منفصلة ضمن T100، قبل أن يجتمعوا في نهائي بطولة العالم قطر T100 للترايثلون، خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل.

وسيتم احتساب أفضل ثلاث نتائج لكل رياضي في سباقات T100، إلى جانب نتيجة النهائي، ضمن المنافسة على ألقاب بطولة العالم T100.

وللمرة الأولى، سيتضمن برنامج الهواة في دبي T100 خيارات سباقات التتابع في كل من سباق T100 وسباق الترايثلون لمسافة السبرينت، إلى جانب خيار جديد للمسافة الأولمبية، التي تتضمن 1.5 كلم سباحة، و40 كم للدراجات، و10 كم للجري.

وتُعد المسافة الأولمبية الكلاسيكية، التي يتم التنافس عليها في الألعاب الأولمبية منذ الظهور الأول للترايثلون في أولمبياد سيدني 2000، مسافة راسخة في هذه الرياضة، وسيُعاد إطلاق اسمها في العام المقبل لتصبح "T50".

وإلى جانب مسافتي السبرينت وسباق الـ100 كم الكامل، توفر المسافة الأولمبية خياراً مثالياً للرياضيين الراغبين في الانتقال من مسافة السبرينت إلى مستوى أعلى، أو الساعين لتحقيق أفضل رقم شخصي لهم في المسافة المعيارية لهذه الرياضة، أو الذين يستعدون لخوض تحدي T100 الرئيسي.

وقال سام رينوف، الرئيس التنفيذي لمنظمة محترفي الترايثلون:" فخورون بالكشف عن الموقع الجديد للحدث، شاطئ الممزر، أحد المشاريع الاستراتيجية الرئيسية لبلدية دبي. وبعد أعمال التطوير المذهلة التي شهدتها المنطقة، سيعني ذلك إقامة الحدث في موقع واحد، بما يشمل T100، وفعاليات المسافة الأولمبية، وسباقات التتابع التي أُعلن عنها مؤخراً، بما يعزز تجربة المشاركين والمتفرجين والجماهير.

وأكد سعادة أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ان انتقال عطلة نهاية أسبوع دبي T100 للترايثلون إلى الممزر فصلاً جديداً ومثيراً في مسيرة الحدث، ويوفر للرياضيين والمتفرجين والجمهور العالمي فرصة لاكتشاف جانب مميز آخر من دبي".

وقال سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: يسعدنا استضافة جولة T100 العالمية للترايثلون للعام الثالث في دبي، وخلال فترة وجيزة، أصبحت عطلة نهاية أسبوع دبي T100 للترايثلون حدثاً مهماً على أجندتنا الرياضية، إذ تجمع أفضل لاعبي ولاعبات الترايثلون في العالم ضمن سلسلة عالمية تقام سباقاتها في وجهات بارزة مثل سنغافورة وسان فرانسيسكو ولندن، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية الواسعة لهواة الترايثلون من مختلف الأعمار ومستويات القدرات من جميع أنحاء دولة الإمارات ودول أخرى حول العالم.