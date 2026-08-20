بلدية العين تنجز مشروع مصدات الرياح بزراعة 1807 أشجار غاف على طريق طحنون

العين في 20 أغسطس/ وام / أنجزت بلدية مدينة العين مشروع إنشاء وتطوير مصدات الرياح على امتداد طريق طحنون بن محمد، بطول 14 كيلومتراً، ويتضمن زراعة 1807 أشجار غاف، بهدف الحد من زحف الرمال، وتعزيز حماية الطريق والمناطق المحيطة به، ودعم الاستدامة البيئية.

وقالت المهندسة اليازية راشد النيادي، مديرة المشروع، إن المشروع يأتي في إطار جهود بلدية مدينة العين لتعزيز الغطاء النباتي وإنشاء أحزمة خضراء تعمل مصدات طبيعية للرياح، بما يسهم في خفض سرعتها والحد من حركة الرمال وزحفها، وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق، وحماية المرافق والمناطق السكنية المجاورة.

وأضافت أن المشروع يعتمد على زراعة أشجار الغاف، لما تتميز به من قدرة عالية على التكيف مع البيئة الصحراوية، بما يسهم في تكوين مصدات رياح فعالة، مدعومة بنظام ري حديث وعالي الكفاءة يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية، إلى جانب برامج للتشغيل والصيانة تسهم في استدامة الغطاء النباتي والمحافظة على كثافته.

وأوضحت أن الدراسات الفنية للمشروع تشير إلى قدرة المصدات على الحد من زحف الرمال بنسبة تتراوح بين 70% و90% في المناطق الواقعة خلفها، وفقاً لكثافة الغطاء النباتي واتجاه الرياح السائدة، بما يسهم في تقليل تراكم الرمال على الطريق، والحد من تأثير العواصف الرملية في المناطق المحيطة، إلى جانب المساهمة في خفض مستويات الضوضاء.

وأشارت إلى أن المشروع نُفذ وفق مراحل متسلسلة شملت إعداد الدراسات والتصاميم، وتجهيز المواقع، وإنشاء شبكات الري ومحطات الضخ والخزانات، وزراعة الأشجار المحلية وفق المخططات المعتمدة، وصولاً إلى أعمال التشغيل والاختبارات، وتنفيذ برامج الصيانة لضمان استدامة المشروع.

ويسهم المشروع في دعم جهود مكافحة التصحر من خلال تثبيت التربة، والحد من انجرافها بفعل الرياح، وزيادة الغطاء النباتي، فيما تسهم أشجار الغاف في تعزيز التنوع النباتي واستقرار النظام البيئي، واحتجاز الغبار والجسيمات العالقة، بما يدعم تحسين جودة الهواء والبيئة المحيطة.

ويشكل المشروع ممراً أخضر مستداماً على امتداد طريق طحنون بن محمد، يسهم في تعزيز سلامة مستخدمي الطريق، وحماية المناطق السكنية والمرافق المجاورة من زحف الرمال، وتحسين المشهد الحضري والجمالي، بما يدعم أهداف الاستدامة والارتقاء بجودة الحياة في مدينة العين.